Şans Topu Milli Piyango Online’da

Sevilen şans oyunları arasında yer alan Şans Topu artık hem bayilerden hem de Milli Piyango Online platformlarından oynanabilecek. Oyun severler bundan böyle Şans Topu oyununa Milli Piyango Online web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ulaşabilecekler.

Şans Topu haftanın iki günü çekiliyor

Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.

Millipiyangoonline (https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar)

Şans Topu Çekiliş Sonuçları | Milli Piyango

Şans Topu çekiliş sonuçları online olarak sizlerle. Milli Piyango Şans Topu çekilişlerini takip et, kazanan numaralara bak, çekiliş sonuçlarını kontrol et.