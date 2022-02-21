PRB coin ön satış başladı mı? Paribu coin nasıl alınır?

5 milyonu aşkın kullanıcısı bulunan Paribu, blokzincir projesi Paribu Net, PRB ön satışı için talep toplamaya başladı. Kripto para yatırımcıları Paribu coin hakkında bilgileri araştıryor. Peki, PRB coin ön satış başladı mı? Paribu coin (PRB coin) alınır mı? PRB coin nasıl alınır? İşte detaylar…

PRB COİN ÖN SATIŞ BAŞLADI MI?

Paribu Net’in native token’ı PRB’nin ön satış talepleri 21 Şubat itibarıyla Paribu üzerinden kabul edilmeye başlandı. Hızlı, güvenilir, dayanıklı ve ölçeklendirilebilir Paribu Net; Ethereum, Avalanche, Solana, Algorand, EOS gibi üzerinde uygulamalar geliştirilebilen bir blokzincir olarak hizmet verecek. Paribu Net, merkeziyetsiz dünyanın avantajlarını bireylerin hizmetine sunan ve bu araçları geliştiren paydaşlara gerekli desteği sağlamayı hedefliyor.

PRB ÖN SATIŞA ÇIKTI MI?

Paribu Net ekosistemi, yerel coin (native token) PRB üzerinden işleyecek. Ağ ücretlerinin ödenmesinde ve stake işlemlerinde kullanılan coin PRB olacak. Maksimum arzı 600 milyon adet olan PRB’nin ön satışı bugün başlayacak ve önümüzdeki aylarda staking süreçleri devreye girecek. Ağ kullanıcıları, önümüzdeki aylarda PRB stake ederekvalidator olabilecek ya da mevcut validatorlere stake ederek oylama gücü elde edebilecek. Kazanılan oylama gücüyle katkı sağladıkları işlem ücretlerinden pay alabilecek.

PRB NEDİR?

Paribu Net blokzincirinin yerel coin’idir. Paribu Net’te gerçekleşen işlemlerin ücretleri PRB ile ödenir. Ağ katılımcıları PRB stake ederek onay mekanizmalarında ve ağın yönetiminde söz sahibi olur.

PRB İLE NE YAPABİLİRİM?

PRB ile Paribu Net üzerinde ağ ücretini ödeyebilecek. Hızlı bir şekilde PRB ve Paribu Net üzerinde yaratılan P20 token’larının transfer işlem ücretlerini PRB ile ödenebilecek. Paribu Net üzerinde akıllı kontratlar ve dağıtık uygulamalar yaratıp bu sistemlerin ekonomilerini PRB ile inşa edebilecek.

İlerleyen dönemde PRB bakiyenizi, aday validatörlerden birine stake ederek onay sürecinin bir parçası olabilir ve işlem ücretlerinden pay alabilecekler.

PRB bakiyenizle oylama gücü elde ederek ağın geleceğinde söz sahibi olabilir, geliştirme önerileri iletebilir ve/veya geliştirme önerilerini oylanabilir.

PRB’yi kısa bir süre sonra Paribu’da sadakat programlarında da kullanabilecek.

NASIL PRB SAHİBİ OLABİLİRİM?

Paribu üyesi değilseniz adımları takip ederek PRB almaya şimdiden hazır olabilirsiniz.

Paribu mobil uygulamasını indirin ya da Paribu web sitesine girin.

“Üye Ol” butonuna tıklayıp gerekli bilgileri girerek üye olun.

“Ayarlar” butonundan kimlik doğrulamanızı tamamlayın.

Cüzdan sekmesine tıklayarak Paribu hesabınıza TL yatırın.

Satış periyotları başladığında talep oluşturabilirsiniz.