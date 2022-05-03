Petrol Ofisi hangi yıl kuruldu? Petrol Ofisi ne zaman kuruldu?

Petrol ürünlerinin ithalat, depolama, arıtma ve dağıtımı amacıyla bir devlet şirketi olarak kurulan Petrol Ofisi’nin tarihi merak ediliyor.

PETROL OFİSİ NE ZAMAN KURULDU?

Petrol Ofisi, kamu ve özel sektör kuruluşları ile nihai tüketicilerin gereksinimi için petrol ve petrol ürünleri satın almak, ithal etmek ve ülkenin tümünü kapsayacak şekilde stoklar oluşturup pazarlamasını yapmak amacıyla 1941 yılında, Ankara’da dokuz personelli bir kamu kuruluşu olarak faaliyete başladı.

PETROL OFİSİ SİMGESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Simgesi ağzından alev çıkan dişi kurttur; bu simge Türk mitolojisinin temel figürlerinden olan dişi kurt Asena’ya dayanmaktadır. Petrol Ofisi’nin ilk genel müdürü Talha Sabuncu, Türk mitolojisinin temel figürlerinden olan dişi kurdu, kurumun logosunda kullanmaya karar verdi. Talha Bey’in eli bu tür işlere yatkındı; dişleri arasından kıvrımlı dili görünen bir kurt çizimi yaptı, kırmızı bir halka içine aldı ve Türkiye’nin en büyük kurumlarından birinin logosu böylece doğmuş oldu.

PETROL OFİSİ TARİHÇESİ

18 Şubat 1941 tarihini taşıyan Milli Korunma Kanunu kapsamında Petrol Limited Şirketi Petrol Ofisi’ne devroldu ve Petrol Ofisi, Türkiye’deki petrol pazarlamasında nazım rol oynamak üzere 2,5 milyon lira sermaye ile kuruldu.

İlk madeni yağ fabrikası; 1953 yılında Derince’de Madeni Yağ Harmanlama Tesisi olarak kuruldu.

22 Ekim 1966’da imzalanan anlaşmayla, Petrol Ofisi, 1 Ocak 1967’den itibaren Türk Hava Yolları uçaklarına yakıt ikmali yapmaya başladı. Hava İkmal hizmeti 1967 yılında faaliyete geçti ve başta THY olmak üzere devlet havaalanları, MTA ve Tapu Kadastro gibi milli kuruluşların uçaklarının yakıt ikmalini gerçekleştirmeye başladı.

Reis ve Pilot tipi tankerlerden oluşan ilk filo 1972’de çalışmaya başladı. İlk ihracat olarak İran’a 12.430 ton motor yağı satıldı.

1983 yılında anonim şirket yapısına kavuşan ve 2000 yılında özelleştirilen Petrol Ofisi, günümüzde 1.900'ü aşkın akaryakıt istasyonu, 1 madeni yağ fabrikası, 8 akaryakıt terminali, 1 LPG terminali, 18 havalimanı ikmal ünitesi ve yaklaşık 1 Milyon metreküp depolama kapasitesiyle Türkiye’nin önde gelen akaryakıt, LPG dağıtım ve madeni yağ şirketidir. Cumhuriyet tarihinde bir devlet kurumuna atanan ilk kadın genel müdür olarak Şeyda Odyakmaz, 1973 yılında Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü’ne getirildi.

Petrol Ofisi, Capital 500’ün 2020 verilerine göre yaklaşık 43 milyar TL’lik cirosuyla Türkiye’nin en büyük beşinci şirketidir.