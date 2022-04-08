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    EkonomiParalar banka hesaplarına yatırılıyor! Resmen açıkladı, ödemelerle ilgili son dakika gelişmesi
    HaberlerEkonomi Haberleri Paralar banka hesaplarına yatırılıyor! Resmen açıkladı, ödemelerle ilgili son dakika gelişmesi
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    Paralar banka hesaplarına yatırılıyor! Resmen açıkladı, ödemelerle ilgili son dakika gelişmesi

    Yüz binlerce kişinin beklediği ödemeler bugün yapılıyor. Paralar vatandaşların banka hesaplarına yatırılıyor. Bakan Kirişçi güzel haberi son dakika duyurdu. Destek ödemelerinin bugünden itibaren yapılmaya başladığı vatandaşlara bildirildi. Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi yaptığı açıklamada, "150 milyon 167 bin 123 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Emek veren, alın teri döken çiftçi kardeşlerime hayırlı ve bereketli olsun." dedi.

    08.04.2022 - 20:17 |
    Paralar banka hesaplarına yatırılıyor! Resmen açıkladı, ödemelerle ilgili son dakika gelişmesi

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu.

    Kirişçi, "150 milyon 167 bin 123 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.

    Hububat-Baklagil ve Dane Mısır Desteği 127 milyon 810 bin 865 TL, Bombus Arısı Kullanım Desteği 10 milyon 364 bin 460 TL, Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği 2 milyon 235 bin 556 TL, Kırsal Kalkınma Desteği 9 milyon 756 bin 242 TL çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

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