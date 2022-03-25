Motorine zam var mı, 25 Mart motorine zam geldi mi? Motorin fiyatları 25 Mart 2022 ne kadar oldu?

Brent petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt ücretlerine de yansıdı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubuna 1.39 TL zam geldi. Peki, Motorin fiyatları 25 Mart 2022 ne kadar oldu?

25 Mart 2022 MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Zammın ardından İstanbul'da ortalama motorin fiyatı ortalama 23.66 TL’ye yükseldi. Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de ise 23.77 TL'ye çıktı. Öte yandan benzinin fiyatı ise 20 lira seviyelerine çıktı.

BRENT PETROL FİYATI

Brent petrolün varili, bugün uluslararası piyasalarda 119-120 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Petrol fiyatlarının artması, motorine zam olarak yansıdı. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Yapılan bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.