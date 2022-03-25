°
Şehir seçiniz
    BİST2.1840.37EURO16.340.09USD14.830.07ALTIN933.950.14
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiMotorine zam var mı, 25 Mart motorine zam geldi mi? Motorin fiyatları 25 Mart 2022 ne kadar oldu?
    HaberlerEkonomi Haberleri Motorine zam var mı, 25 Mart motorine zam geldi mi? Motorin fiyatları 25 Mart 2022 ne kadar oldu?
    ABONE OL

    Motorine zam var mı, 25 Mart motorine zam geldi mi? Motorin fiyatları 25 Mart 2022 ne kadar oldu?

    Motorine zam geldi mi, motorine ne kadar zam geldi? 25 Mart 2022 motorin fiyatları merak ediliyor. Brent petrol fiyatları 120 dolara dayanınca, akaryakıt fiyatları da bu yükselişten nasibini aldı. Bugünden itibaren motorin grubuna 1.39 TL zam geldi. Peki, motorin fiyatları ne kadar oldu?

    25.03.2022 - 11:39 |
    Motorine zam var mı, 25 Mart motorine zam geldi mi? Motorin fiyatları 25 Mart 2022 ne kadar oldu?

    Brent petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt ücretlerine de yansıdı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubuna 1.39 TL zam geldi. Peki, Motorin fiyatları 25 Mart 2022 ne kadar oldu?

    25 Mart 2022 MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Zammın ardından İstanbul'da ortalama motorin fiyatı ortalama 23.66 TL’ye yükseldi. Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de ise 23.77 TL'ye çıktı. Öte yandan benzinin fiyatı ise 20 lira seviyelerine çıktı.

    BRENT PETROL FİYATI

    Brent petrolün varili, bugün uluslararası piyasalarda 119-120 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Petrol fiyatlarının artması, motorine zam olarak yansıdı. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Yapılan bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

     

    GÜNCEL HABERLER

    Camilerdeki korsan müzik yayınını paylaşan Özdemir'e beraat kararı bozuldu

    Camilerdeki korsan müzik yayınını paylaşan Özdemir'e beraat kararı bozuldu

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan çok sert Ukrayna açıklaması: Batılılar topyekün savaş ilan etti

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan çok sert Ukrayna açıklaması: Batılılar topyekün savaş ilan etti

    AK Partili Kurtulmuş: Türkiye yaptırımlara rağmen Rusya ile konuşabilen tek ülkedir

    AK Partili Kurtulmuş: Türkiye yaptırımlara rağmen Rusya ile konuşabilen tek ülkedir

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Camilerdeki korsan müzik yayınını paylaşan Özdemir'e beraat kararı bozuldu

    Camilerdeki korsan müzik yayınını paylaşan Özdemir'e beraat kararı bozuldu

    Sıradaki Haber
    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan çok sert Ukrayna açıklaması: Batılılar topyekün savaş ilan etti

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan çok sert Ukrayna açıklaması: Batılılar topyekün savaş ilan etti

    Sıradaki Haber
    Maya fiyatları artacak mı, mayaya zam mı gelecek?

    Maya fiyatları artacak mı, mayaya zam mı gelecek?

    Sıradaki Haber
    İşsizliğin en düşük olduğu meslek grubu! Bu meslekte eğitim görenler kolay iş buluyor...

    İşsizliğin en düşük olduğu meslek grubu! Bu meslekte eğitim görenler kolay iş buluyor...

    Sıradaki Haber