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    EkonomiMerkez Bankası faiz kararı sonrası dolar! 14 Nisan dolarda son durum ne?
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    Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar! 14 Nisan dolarda son durum ne?

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını bugün saat 14:00'te açıklandı. Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (PPK), yılın dördüncü toplantısında faiz değişikliğine gitmedi. Yüzde 14 olan politika faizi sabit bırakıldı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne oldu?

    14.04.2022 - 14:09 |
    Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar! 14 Nisan dolarda son durum ne?

    Merkez Bankası kritik kararını saat 14:00'te duyurdu. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) beklendiği gibi politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu. TCMB son faiz kararında "Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" değerlendirmesinde bulunmuştu. İşte Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar

    Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar

    Güne 14,59 ile başlayan Amerikan Doları, bugün itibarıyla %0,09 artışla 14,60 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 14,55, en yüksek 14,60 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 14,60 seviyesinde kapattı.

    Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar yönünü yukarı doğru çevirdi.

    Dolar/TL: 14,6194

    Euro/TL: 15,9755

    ANLIK DOLAR KURU

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