Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar! 14 Nisan dolarda son durum ne?

Merkez Bankası kritik kararını saat 14:00'te duyurdu. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) beklendiği gibi politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu. TCMB son faiz kararında "Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" değerlendirmesinde bulunmuştu. İşte Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar…

Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar

Güne 14,59 ile başlayan Amerikan Doları, bugün itibarıyla %0,09 artışla 14,60 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 14,55, en yüksek 14,60 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 14,60 seviyesinde kapattı.

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar yönünü yukarı doğru çevirdi.

Dolar/TL: 14,6194

Euro/TL: 15,9755

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