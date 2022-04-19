Menkul satış sözleşmelerinde önemli değişiklik! Artık zorunlu oldu! Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu’nda değişiklik yapıldı. Hazine Bakanlığı’nın Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Kişilerin kendi aralarında yapacakları, menkul kıymet satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülüğü değişti. Peki, Menkul satış sözleşmesi nedir? Menkul kıymet satış sözleşmelerinde ödemeler nasıl yapılacak? Menkul satışında TL zorunluluğu var mı? İşte detaylar…

MENKUL KIYMET SATIŞ SÖZLEŞMELERİNDE ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türk lirasının kıymetini korumak için düzenlenen mevzuatta iki kritik değişiklik yapıldı. Dövize endeksli taşıt satış sözleşmeleri dışındaki menkul satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülüklerinin Türk lirasıyla yapılması ve kabul edilmesi zorunluluğu getirildi.

Türkiye'de yerleşik kişiler, bugüne kadar kendi aralarında akdedecekleri, taşıt dışındaki menkul satış sözleşmelerinde bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırabiliyordu.

Tebliğ ile söz konusu sözleşmelere ilişkin ödeme yükümlülüklerinin Türk lirasıyla yapılması ve kabul edilmesi zorunluluğu getirildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bunlardan kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi mümkün oldu.