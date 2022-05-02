Marketlerde yeni dönem! Bakanlık harekete geçti, fiyatlar artık...

Son dönemde temel tüketim maddelerinin fiyatlarında büyük artışlar yaşandı. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı bahane eden bazı kesimler de hem stokçuluk yaptı hem de fiyatları fahiş şekilde artırdı. Fiyat artışını önlemek için temel tüketim maddelerinde KDV indirimi gerçekleştiren hükümet, fırsatçılar için de kolları sıvadı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyon ataletini kırmayı amaçladıklarını söyleyerek, “Bu çerçevede önümüzdeki dönemde enflasyonda uzun vadeye sirayet edecek ve kalıcı olacak bir katılaşma eğilimi beklemiyoruz” dedi. Fiyatların sebepsizce artışına müsamaha gösterilmeyeceğini de vurgulayan Bakan Nebati, bireysel yatırımcıya yönelik enflasyon korumalı tahvilin tasarım çalışmalarının tamamlandığını da bildirdi. Enflasyonla mücadele kapsamında gıda, temel ihtiyaç maddelerinde KDV indirimi yaptıklarını hatırlatan Nebati, işletmelerin de bu indirimleri fiyatlara yansıtmalarını beklediklerini kaydetti. Enflasyonla Mücadele Timleri aracılığıyla indirimlerin etiketlere yansıyıp yansımadığının takibini yaptıklarını vurgulayan Nebati, “Bu timler ile Fahiş Fiyat, fiyat manipülasyonu ve stokçuluğa asla izin vermiyor, bunun için gerekli tüm önlemleri alıyoruz” dedi. Gıda arzında istikrarı sağlamak için tedbirleri üretim aşamasından başlattıklarını kaydeden Nebati, en tipik örneğinin tarım ürünlerine yönelik rekolte ve fiyat gelişmelerini önceden tespit etmek üzere oluşturulan ‘Erken Uyarı Sistemi’ olduğunu ifade etti.

"KALICI HALE GETİRECEĞİZ"

Stokçuluğu önlemek ve fiyatların seyrini izlemek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda dijital ‘Ürün Takip Sistemi’ çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Nebati, “Türkiye’de enflasyonu belirleyen temel etkenler maliyet ve arz yönlü faktörler ile enflasyon beklentileridir. Bu çerçevede kurdaki istikrara çok önem veriyoruz ve önümüzdeki dönemde ortaya koyacağımız yeni enstrümanlarla finansal piyasalardaki istikrarı kalıcı hale getireceğiz. Çalışmalarımız vatandaşlarımızın refahını ve alım güçlerini eskisinin üzerine çıkarma hedefimiz doğrultusunda ilerliyor. Milletimizi enflasyon baskısı altında ezdirmemek konusunda kararlıyız” mesajını verdi.

DİJİTAL SİSTEM KURULMASI KARARI

Ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek üzere geçtiğimiz yıl kurulan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, geçtiğimiz haftalarda yeniden bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleşen toplantının ardından bir yazılı açıklama paylaşmış, ve şu ifadelere yer verilmişti:

Toplantıda son dönemdeki ekonomik gelişmeler ile küresel tedarik zincirlerindeki değişimin ve artan küresel emtia fiyatlarının enflasyon görünümü üzerindeki etkileri konu alındı. Bununla birlikte açıklamada Türkiye’de hayata geçirilecek yeni bir sistem de paylaşıldı. Gıda ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere yönelik tedbirler ile tarımsal üretimin artırılması ve gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesi konularının da ele alındığı toplantıda, ürün takibinin anlık olarak yapılmasını sağlayacak yeni bir dijital sistem kurulması kararı alındı.