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    EkonomiMaaş kesintisi ile ilgili flaş karar! KDK devreye girdi, aylık yeniden bağlanacak, geriye dönük ödeme...
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    Maaş kesintisi ile ilgili flaş karar! KDK devreye girdi, aylık yeniden bağlanacak, geriye dönük ödeme...

    Maaş kesintisi ile ilgili son dakika kararı! Bazı vatandaşların maaşlarının kesildiğine dair iddialar gündemdeyken önemli bir karar imza atıldı. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) kesilen aylığın yeniden bağlanmasını sağladı. Ayrıca vatandaşa ödenmemiş maaş tutarı da ödenecek. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), 2012 yılında yaşadığı bir kaza sonucu felç kalan, ardından evde bakım aylığı bağlanan ancak 2022 yılında aylığının kesilmesinden dolayı başvuruda bulunan bir vatandaşın sorununu çözüme kavuşturdu. Peki evde bakım parası hangi durumlarda kesilebilir? 2022 evde bakım parası ne kadar? Evde bakım maaşı almak için neler yapılır, nasıl başvurulur? Kimler evde bakım maaşı alabilir? İşte merak edilen tüm bu soruların yanıtı...

    03.05.2022 - 14:30 | | İHA
    Maaş kesintisi ile ilgili flaş karar! KDK devreye girdi, aylık yeniden bağlanacak, geriye dönük ödeme...

    İstanbul’da yaşayan bir vatandaşa, 2012 yılında geçirdiği trafik kazası sebebiyle felç kaldığından ve hastane tarafından düzenlenen engelli sağlık kurulu raporunda yüzde 90 oranında sürekli, ağır özürlü ve evde bakım hakkının olduğu için kendisine evde bakım aylığı bağlandı.

    Ayrıca, malulen emeklilik için yeniden hastaneden aldığı raporla vatandaş malulen emekli de oldu. Ancak hastane tarafından emeklilik için istenen durum bildirir sağlık kurulu raporunda yer alan engellilik durumuna sehven sıfır (0) yazıldığı ve Ulusal Engelliler Veri Bankasına veri girişi yapılırken de almış olduğu yüzde 90 oranındaki ilk raporu yerine son başvurduğu hastanenin emeklilik için verdiği engellilik oranına sehven 0 yazılan raporun girişi yapıldığından kazanılmış hakkı olan evde bakım maaşı 2022 yılı Şubat ayı itibariyle kesildi.

    Konu ile ilgili hastaneye başvuran vatandaş, kendisine durumun düzeltilemeyeceğinin söylendiğini, engel oranındaki hata düzeltilmeden evde bakım ücretini almaya devam edemeyeceğini belirtti.
    Vatandaş, hastanenin sehven yaptığı veri kaydının silinmesini ve evde bakım aylığının yeniden bağlanabilmesi için çözümü Kamu Denetçiliği Kurumunda (KDK) aradı.

    Maaş kesintisi ile ilgili flaş karar KDK devreye girdi, aylık yeniden bağlanacak, geriye dönük ödeme...

    KDK ARACILIĞIYLA VATANDAŞA ALAMADIĞI AYLIKLAR DA ÖDENECEK

    Başvuruyu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için yetkili kurumlarla görüşmeler yaptı. KDK’nin girişimleri sonucundan başvurucunun sorunu çözüme kavuştu.

    Sorununun çözüldüğünü KDK’ye bildiren başvurucu, alamadığı aylıklarının da ilgili kurum tarafından kendisine ödeneceğini söyledi.

    EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Bakım parası almak isteyen vatandaşların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

    EVDE BAKIM MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

    1. Bu maaşı alabilmek için istenen şartların en önemlisi ve en çok aranılan şart gelir kriteri şartıdır. 2021 yılı için 4 kişilik ailenin Evde Bakım Yardımı alabilmesi için gelirleri toplamda 6818 TL olmalıdır. Bir kişinin dikkate alınacak gelir kriteri ise 1706,67 TLdir. Bu gelir kriteri asgari ücret ile belirlenmektedir.

    2. Engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için Engelli Sağlık Raporunda 'özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir' ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını Evde Bakım Yardımından faydalanabilir. 18 yaşının üstündekiler içinse, raporda 'tam bağımlı' ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakın yardımdan faydalanabilir.

    EVDE BAKIM MAAŞI YÜZDE KAÇ ENGELLİ OLANLARA VERİLİR?

    Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az %50 ve “Ağır engelli” İbaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.

    EVDE BAKIM MAAŞI HANGİ DURUMDA KESİLİR?

    Evde bakım maaşı, sağlık raporunda ağır engellilik ibaresi kalkarsa kesilmiş olur.

    EVDE BAKIM MAAŞI KAÇ LİRA?

    Evde bakım maaşına yapılan zamla birlikte yaşlı, engelli, bakıma muhtaç kişilerin ailelerine verilen yardım maaşı 2022 ile birlikte artmış oldu. Bakan Yanık, aylık ortalama 535 bin engelli vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığının altını çizerek, 2022 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım yardımının 1.798 TL’den 2.354 TL’ye çıkarıldığını kaydetti.

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