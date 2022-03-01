Kritik toplantı başladı! Enflasyon, gıda ve enerji fiyatları...

Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun katılımı ile bugün üçüncü kez toplanıyor.

Toplantıda enflasyon gelişmeleri ile enflasyonla mücadelede devreye alınan ve alınacak önlemlerin etkilerinin yanı sıra, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki krizin Türkiye'deki gıda ve enerjide arz güvenliği ile enflasyon üzerinde neden olabileceği riskler ele alınacak. Toplantı basına kapalı şekilde gerçekleşiyor.