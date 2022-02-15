Kiralık dairelerle ilgili flaş detay! Kapış kapış gidiyor! 5.500 lira...

Gayrimenkul Danışmanı Caner Ceyhun Acarer, “Kiralık dairelerde fiyatlamalar 3 bin TL ile 5.500 TL arasında değişiyor. Bu fiyat aralığındaki daireler için telefonuma günde 70'den fazla arama geliyor” dedi. Acarer, "3 bin ile 5 bin TL arasında standart daireler kiraya hızlı verilirken, 7 bin TL üzeri daireler ve yüksek fiyatlı yalı dairelerini kiraya vermek biraz daha güç oluyor" derken, Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanı Volkan Gürleyen ise İstanbul'da pandemi sonrası Silivri, Şile, Kağıthane, Ataşehir ve Kartal gibi ilçelere de talebin arttığını söyledi.

EN ÇOK ONLAR TERCİH ETTİ

Adalar arasında en çok tercih edilen lokasyonun Büyükada olduğunu belirten Adalar ilçesinde faaliyet gösteren Gayrimenkul Danışmanı Caner Ceyhun Acarer, Büyükada’nın en cazip ve merkezi ada olarak öne çıkmasının nedenlerini, Adalar Belediyesi'nin, Kaymakamlık Binası'nın ve Adalet Sarayı'nın bu bölgede bulunması, ayrıca en çok banka şubesinin de Büyükada'da yer alması olarak sıraladı.

Pandemiden sonra adaya olan ilginin daha da çoğaldığını ifade eden Acerer, “Pandemi dönemini Adalar’da geçirmek isteyen ve imkanı olan herkes adaya akın etti. Fakat adalar özel sit alanı ve imara kapalı olduğu için Adalar'a olan talep daire sayısıyla uyuşmadı, talep arttıkça fiyatlar yukarı çıktı. Adalar'ı en çok İstanbul Anadolu yakasında Bağdat Caddesi'nde ikamet edenler ve meslek olarak da evden çalışan genç yazılımcılar tercih etti” dedi.





‘FAHİŞ FİYATLARA DİKKAT!’

Sezonluk kiralık dairelerin Haziran başı ve Eylül sonu olarak değerlendirildiğini vurgulayan Acarer, sezonluk kiraların 20 bin TL’den başlayıp havuz, dekorasyon ve konuma göre 50 bin TL’ye kadar çıkabildiğini belirtti. Acarer, “Bazı ev sahipleri 60-70 bin TL gibi rakamlar istiyor ancak gerçekçi olmadığı gibi bu fiyatlı daireler kiraya da verilemiyor. Ortalama sezonluk daire kiraları 30-40 bin TL arasında değişiyor” ifadesini kullandı.

Yıllık olarak kiraya verilen dairelerin 3 bin TL ile konum, manzara, havuz ve dekorasyonla beraber 6 bin TL’ye kadar çıkabildiğine dikkat çeken Caner Ceyhun Acarer, “Çok özel yalılar ve geniş bahçeli müstakil evler 15-25 bin TL arasında rakamlara kiraya verilebiliyor ama o mülklere olan talep genel talebin yüzde biri kadar bile değil. Satılık dairelerde 700 bin TL’den başlayıp 1 milyon 500 bin TL’ye kadar kat mülkiyetli, 3 oda 1 salon daire bulunabiliyor. Tabi bazı ev sahipleri fahiş fiyatlar ile evlerini satmaya çalışıyor ama 2 milyon TL üzeri daireler sadece ilanlarda kalıyor, alıcısı çıkmıyor” diyerek, Adalar'ın fiyat skalasının Maltepe ve Kartal ilçeleriyle aynı seviyeye denk geldiğini ekledi.

‘GÜNDE 70'DEN FAZLA İNSAN ARIYOR’

En çok kiralık konut için arandıklarını ifade eden Gayrimenkul Danışmanı Acarer, insanların Adalar’da yaşamı görmek istediklerini ve bazen daireyi satın almadan önce 1-2 ay süre ile kiraladıklarını söyledi. Konutların hızlı bir şekilde kiraya verildiğini vurgulayan Acarer, “3 bin ile 5 bin TL arasında standart daireler kiraya hızlı verilirken, 7 bin TL üzeri daireler ile yüksek fiyatlı yalı dairelerini kiraya vermek biraz daha güç oluyor. Kiralık dairelerde fiyatlamalar 3 bin TL ile 5.500 TL arasında değişiyor, bu fiyat aralığındaki daireler için telefonuma günde 70'den fazla arama geliyor” şeklinde konuştu.

ADADA YAŞAMAK İSTEYENLERİN EV BULAMAMASININ ASIL NEDENİ...

Pandeminin başında Adalar'ın yüzde 50’sinin el değiştirdiğini ve bu sebepten adada yaşamak isteyenlerin ev bulamadığını belirten Caner Ceyhun Acarer, Adalar'ın çok ciddi bir gayrimenkul talebi gördüğünü, fiyatların 2019 sonlarına doğru yükselmeye başladığını aktardı. Acarer, “Adalar için 2020 en çok satışın yapıldığı ve emlak balonunun en şişkin olduğu yıl oldu. 2019-2020 yılları arası daire alanların çoğu yatırım amaçlı değil, kendi oturacağı bir ev almak için satın aldı ve bu durum satışların azalmasına neden oldu” açıklamasını yaptı.

Adalar'da ev arayanların sabırlı olmasını tavsiye eden Acarer, Bağdat Caddesi'nde kentsel dönüşümün yeni başladığı dönemde 3 milyon dolara 40 m2 daire alanların şu an için büyük zararda olduğunu vurgulayıp, bölgede yapılaşmanın olmamasının yer bulmayı zorlaştırdığını da ekledi.

PANDEMİ SONRASI BU LOKASYONLARA TALEP ARTTI!

Adalar gibi İstanbul’da pandemi sonrası talebin dikkat çekici şekilde arttığı başka ilçeler de oldu. Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanı Volkan Gürleyen pandemi sonrası tercihlerin müstakil veya bahçeli/balkonlu daireler olduğunu belirtip, nüfus oranının daha az olduğu ilçelere talebin arttığını belirtti. Gürleyen, özellikle Şile, Riva, Çatalca, Silivri gibi müstakil evlerin bulunduğu ve Bahçeşehir, Beylikdüzü, Kağıthane, Ataşehir, Kartal gibi büyük sosyal alanları bulunan sitelerin yer aldığı ilçelerin tercih edildiğini ifade etti.

Gürleyen ayrıca, “Konut bakımından İstanbul'da en çok Zeytinburnu ve Bakırköy sahil hattı başta olmak üzere; Beşiktaş, Kağıthane, Kartal, Bahçeşehir gibi ilçelerde bulunan gayrimenkullerin değeri arttı” dedi.

2022’DE EV ALMAK İSTEYENLER DİKKAT!

2022’de ev almak isteyenler için de önerilerde bulunan Gürleyen, “Öncelikle yatırım amacı ile bir ev alımı söz konusu ise halen gelişmekte olan bölgeler tercih edilebilir. Oturum amacı ile alınacak ise öncelikler belirlenerek uygun gayrimenkulleri aramak faydalı olacaktır. Kiralamak isteyenler bu dönemde muhakkak oturdukları evde kalmak isteyecekler. Malum kira rakamları oturduğunuz evdeki kiranızın 2 katı olduğundan aynı şartlarda bir ev bulmanız imkânsız halde” diye belirtti.

Gürleyen son olarak gayrimenkul fiyatlarındaki artışın hem inşaat maliyetleri arttığından hem de yeni konut arzı olmadığından, önümüzdeki 2 yıl içinde artmaya devam edeceğine de dikkat çekti.