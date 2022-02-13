KDV indirimi yapılan ürünler hangileri? İşte temel gıda ürünlerinde eski ve yeni fiyatlar!

Milyonlarca kişi bekliyordu! Ve belli oldu! Marketlerde temel gıda ürünleri olmak üzere artan fiyatlar ile ilgili hükümetin adım atıp atmayacağı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Temel gıda ürünlerinde KDV 7 puan indirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini açıkladı. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Karar 14 Şubat’tan itibaren yürürlüğe giriyor. Peki, KDV indirimi yapılan ürünler hangileri? Marketlerde ürün fiyatları ne zaman düşecek? İşte temel gıda ürünlerinde eski ve yeni fiyatlar!

KDV İNDİRİMİ YAPILAN ÜRÜNLER HANGİLERİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini açıklamasının ardından gözler fiyatlara çevrildi. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, CNN Türk'te kalem kalem temel gıdadaki ürünlerin eski ve yeni fiyatlarını hesapladı.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulunmuş temel gıdadaki yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini söylemişti.

Temel gıdadaki yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Peki nasıl yansıyacak? Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, CNN Türk'ten Emrah Çakmak'a açıkladı.

İŞTE TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNDE ESKİ VE YENİ FİYATLAR!

Aydın Ağaoğlu'nun kalem kalem hesaplaması şu şekilde:

- Katma değer vergisi bir tüketim vergisidir. Tacirlerin ne kar ne de zararını etkilemez. Devlet feragat etmiştir. Yüzde 8 aldığı ürünlerde... Şu an elimizdeki et 135 TL 66 TL olarak satışta. 125 TL 50 kuruşa düşecek 10 liradan fazla düşecek.

- Çaya baktığımızda 45 lira 95 kuruş... Standart çay... Formülümüz şu 45,95 TL. Bölü 1.08 çarpı 1.01 yani 8 olan vergi 1'e düştü. 42 TL 97 kuruş. 2 lira 98 kuruş bir indirim var. 1 kilogram 17 TL 95 kuruş olan pirinç, 16 TL 78 kuruşa düşüyor. Vergiden ötürü bir ucuzlama olacak.

- 9 TL 95 kuruşa satılan toz şeker 65 kuruş düşüşle 9 lira 30 kuruştan satılması gerekiyor. Makarna da 6,85'ten 6,40'a düşecek. Sıvı yağ ise litresi 35 lira 95 kuruştan 33 lira 61 kuruşa düşecek. 2 lira 34 kuruş cepte kalacak. Kırmızı mercimekte ise 1 kilogramı 47.95'ten 44.84'e düşüyor. 3 lira 11 kuruş burada tasarruf oluyor.

- Kuru fasulye 19 lira 95 kuruştu ve vergi indirimiyle 18 lira 65 kuruşa düştü. Dolmalık biber, kabak, salatalık, sivri biber hepsinde fiyat düşecek. Örneğin sivri biber 19,95 TL'den 18,65'e gerileyecek. Domates yemeklerin vazgeçilmesi 19,95 TL'den 18,65'e gerileyecek.

- Bu indirimin vatandaşa olumlu yansıması için İstanbul Ticaret Odası Başkanı da bunu söyledi: Tacirler de biraz feragat etsinler. Karlarından feragat etsinler. Tüketicilere tavsiyem sezonda olmayan ürünleri ve fiyatı pahalı ürünleri almasınlar. Geçen ay 6 liradan aldığım mandalinayı 12 TL olunca almam. Pahalı ürünlerden uzak dursunlar. Tepkilerini böyle koysunlar.

- İndirim uygulamayan vergi düşmesini etiketlere yansıtmayanları da ALO 175 Ticaret Bakanlığı'na mutlaka şikayet etsinler. Perakende noktalarında zincir marketlerine sesleniyorum. Kendileri de indirirse örneğin çay vergi indirimli 42 TL 97 kuruştan neredeyse 40 liraya alacağız.

- Pirinci 18 liradan 15 buçuk liraya alabileceğiz. Daha da etkili olacak hane halkı bütçesi bakımından. 9.95 TL'den toz şekeri 8,70 TL'den alabileceğiz. Avantajlar artacak. Yağ 31 liraya kadar düşecek. Özel sektörün de devletin yaptığı jesti yapması yüzde 7 indirim de onların da yapmaları gerekir.

ÜRÜNLERİN YENİ VE ESKİ FİYATLARI

- Çay

Şu anki fiyat: 45 lira 95 kuruş

KDV indirimiyle yansıyacak fiyat: 42 TL 97 kuruş

- Pirinç

Şu anki fiyat: 17 TL 95 kuruş

KDV indirimiyle yansıyacak fiyat: 16 TL 78 kuruş

- Toz şeker

Şu anki fiyat: 9 TL 95 kuruş

KDV indirimiyle yansıyacak fiyat: 9 TL 30 kuruş

- Makarna

Şu anki fiyat: 6 TL 85 kuruş

KDV indirimiyle yansıyacak fiyat: 6 TL 40 kuruş

- Sıvı yağ

Şu anki fiyat: 35 TL 95 kuruş

KDV indirimiyle yansıyacak fiyat: 33 TL 61 kuruş

- Kırmızı mercimek

Şu anki fiyat: 47 TL 95 kuruş

KDV indirimiyle yansıyacak fiyat: 44 TL 84 kuruş

- Kuru fasulye

Şu anki fiyat: 19 TL 95 kuruş

KDV indirimiyle yansıyacak fiyat: 18 TL 65 kuruş

- Sivri biber

Şu anki fiyat: 19 TL 95 kuruş

KDV indirimiyle yansıyacak fiyat: 18 TL 65 kuruş

- Domates

Şu anki fiyat: 19 TL 95 kuruş

KDV indirimiyle yansıyacak fiyat: 18 TL 65 kuruş