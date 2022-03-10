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    EkonomiKaradeniz doğalgazını karaya getirecek! Önemli gelişme duyuruldu
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    Karadeniz doğalgazını karaya getirecek! Önemli gelişme duyuruldu

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen doğalgazı karaya getirecek olan ünitenin ilk kaynağının gerçekleştirildiğini açıkladı.

    10.03.2022 - 16:16 |
    Karadeniz doğalgazını karaya getirecek! Önemli gelişme duyuruldu

    Sakarya Gaz Sahası geliştirme projesi kapsamında Faz-1 evresi için yürütülen çalışmaların önemli bir aşamasında olduklarını açıklayan Genel Müdürü Melih Han Bilgin, projede önemli bir gelişmeyi açıkladı.

    Karadeniz doğalgazını karaya getirecek Önemli gelişme duyuruldu

    Bilgin, "Sakarya Gaz Sahası geliştirme projesi kapsamında Faz-1 evresi için yürüttüğümüz çalışmaların önemli bir aşamasındayız. Sakarya Gaz Sahası'ndaki deniz tabanındaki tesislere ulaşıp gazı deniz tabanından getirecek olan ünitenin karaya indirilecek ilk ünitesinin kaynağının yapıldığı gün bugün. Çok önemli bir projenin ilk adımı olarak son derece önemli bir gün. Ve önemli bir aşama. Milletimiz, kurumumuz, devletimiz adına hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

    Karadeniz doğalgazını karaya getirecek Önemli gelişme duyuruldu

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