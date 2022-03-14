Kahramanmaraş Elbistan TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Elbistan TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama…
TOKİ kura sonuçları açıklandı. Kahramanmaraş ilinin Elbistan ilçesinde inşa edilen 609 konut kapsamındaki 215 konut için kura çekilişi bugün yapıldı. TOKİ Elbistan kura çekilişi sonrası hak kazananları görmek için Elbistan TOKİ kura sonuçları isim listesi araştırılmaya başlandı. İşte Kahramanmaraş Elbistan TOKİ kura sonuçları…
Kahramanmaraş Elbistan TOKİ kura sonuçları açıklandı. 165 2+1, 50 3+1 215 konut projesi kapsamında hak sahibi belirleme kurası bugün yapıldı. Elbistan TOKİ konutlarına başvuruda bulunanlar hak sahiplerini öğrenmek için TOKİ kura sonuçlarını araştırılıyor. İşte TOKİ Kahramanmaraş Elbistan kura sonuçları isim listesi!
KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN TOKİ KURA SONUÇLARI
Selamet Taş
Fatma Er
Yusuf Hayva
Sezer Yıldırım
Cevriye Yüksel
Cuma Hayaloğlu
Zeliha Demir
Soner Simsar
Şahin Şeran
Hacı Sefer Küpçüoğlu
Emre Karakuş
Hacı Osman Armut
Ali Yiğit
Zöhre Kasapoğlu
Serpil Karaoğlan
Memet Ali Karakaş
Bünyamin Tontuş
Nuray Tanrıverdi
Ali Özdemir
Mehmet Yaşar Köseler
Ahmet Arı
Hatice Elmas
Hacer Beyazgül
Elif Özer
Züleyha El
Çağlayan Yılmaz
Sonül Tata
Rasim Kurt
Hasan Elmas
Murat Bilir
Recep Tayyip Kahraman
Yunus Emre İlker
Gamze Nur Polat
Ülkü Kartal
Meryem Duman
Hatice Deniz
Bekir Kangal
Muhammet Ali Kılınç
Aykut Tölek
Musa Gül
Bayram Simsar
Ömer Çıngı
Medine Karakaya
Harun Baz
Arif Gül
Tuğba Demir
Dilek Bozoğlu
Yener Deveci
Kadir Göçer
Yusuf Demir
Mustafa Burak Ekici
Osman Cırık
Cuma Polat
Kemal General
Yasin Aydoğan
Selim Şahin
Mehmet Kasapoğlu
Melek Nacar
Fadime Binboğa
Abdullah Çetin
Perihan Öztürk
Barış Ünal
Semanur Özen
Meryem Göktürk
Emrah Polat
Mustafa Taş
Kenan Karakoç
Faruk Kanmaz
Zeki Güden
Yaşar Taş
Yılmaz Şengül
Murat Arpacı
Şuayip Şakalar
Banu Ceren
Döngü Gök
Emrullah Zengin
Mese Gül
Hakan Tat
Alparslan Yılmaz
Gülizar Aslan
Furkan Ağtaş
Harun Coşkun
Emine Güngör
Pınar Çevik
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