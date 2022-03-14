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    EkonomiKahramanmaraş Elbistan TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Elbistan TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama…
    HaberlerEkonomi Haberleri Kahramanmaraş Elbistan TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Elbistan TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama…
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    Kahramanmaraş Elbistan TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Elbistan TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama…

    TOKİ kura sonuçları açıklandı. Kahramanmaraş ilinin Elbistan ilçesinde inşa edilen 609 konut kapsamındaki 215 konut için kura çekilişi bugün yapıldı. TOKİ Elbistan kura çekilişi sonrası hak kazananları görmek için Elbistan TOKİ kura sonuçları isim listesi araştırılmaya başlandı. İşte Kahramanmaraş Elbistan TOKİ kura sonuçları

    14.03.2022 - 13:48 |
    Kahramanmaraş Elbistan TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Elbistan TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama…

    Kahramanmaraş Elbistan TOKİ kura sonuçları açıklandı. 165 2+1, 50 3+1 215 konut projesi kapsamında hak sahibi belirleme kurası bugün yapıldı. Elbistan TOKİ konutlarına başvuruda bulunanlar hak sahiplerini öğrenmek için TOKİ kura sonuçlarını araştırılıyor. İşte TOKİ Kahramanmaraş Elbistan kura sonuçları isim listesi!

    KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN TOKİ KURA SONUÇLARI

    Selamet Taş

    Fatma Er

    Yusuf Hayva

    Sezer Yıldırım

    Cevriye Yüksel

    Cuma Hayaloğlu

    Zeliha Demir

    Soner Simsar

    Kahramanmaraş Elbistan TOKİ kura sonuçları açıklandı mı Elbistan TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama…

    Şahin Şeran 

    Hacı Sefer Küpçüoğlu

    Emre Karakuş

    Hacı Osman Armut

    Ali Yiğit

    Zöhre Kasapoğlu

    Serpil Karaoğlan

    Memet Ali Karakaş

    Bünyamin Tontuş

    Nuray Tanrıverdi

    Ali Özdemir

    Mehmet Yaşar Köseler

    Kahramanmaraş Elbistan TOKİ kura sonuçları açıklandı mı Elbistan TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama…

    Ahmet Arı

    Hatice Elmas

    Hacer Beyazgül

    Elif Özer

    Züleyha El

    Çağlayan Yılmaz

    Sonül Tata

    Rasim Kurt

    Hasan Elmas

    Murat Bilir

    Recep Tayyip Kahraman

    Yunus Emre İlker

    Gamze Nur Polat

    Ülkü Kartal

    Meryem Duman

    Hatice Deniz

    Bekir Kangal

    Muhammet Ali Kılınç

    Aykut Tölek

    Musa Gül

    Bayram Simsar

    Ömer Çıngı

    Medine Karakaya

    Harun Baz 

    Arif Gül

    Tuğba Demir

    Dilek Bozoğlu

    Yener Deveci

    Kadir Göçer

    Yusuf Demir

    Mustafa Burak Ekici

    Osman Cırık

    Cuma Polat

    Kemal General

    Yasin Aydoğan

    Selim Şahin

    Mehmet Kasapoğlu

    Melek Nacar

    Fadime Binboğa

    Abdullah Çetin

    Perihan Öztürk

    Barış Ünal

    Semanur Özen

    Meryem Göktürk

    Kahramanmaraş Elbistan TOKİ kura sonuçları açıklandı mı Elbistan TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama…

    Emrah Polat

    Mustafa Taş

    Kenan Karakoç

    Faruk Kanmaz

    Zeki Güden

    Yaşar Taş

    Yılmaz Şengül

    Murat Arpacı

    Şuayip Şakalar

    Banu Ceren

    Döngü Gök

    Emrullah Zengin

    Mese Gül

    Hakan Tat

    Alparslan Yılmaz

    Gülizar Aslan

    Furkan Ağtaş

    Harun Coşkun

    Emine Güngör

    Pınar Çevik 

     

     TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

     

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