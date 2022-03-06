Kadın üreticilere kredi desteği! Orman Genel Müdürlüğü (OGM) kadınlara micro kredi veriyor!

OGM’den kadın üreticilere 8.5 milyon TL destek! Orman Genel Müdürlüğü (OGM) orman köylüsü kadınları destekliyor! Kadınlara micro kredi projesi kapsamında OGM, kadın istihdamını destekliyor.

MİKRO KREDİ PROJESİYLE KADINLARA DESTEK!

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), ORKÖY kapsamında özellikle orman köylüsü kadınları desteklemeye devam ediyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir açıklama yapan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, özellikle kadın istihdamını desteklemek amacıyla 2010 yılında başlattıkları mikro kredi projesiyle bugüne kadar binden fazla kadına 8,5 milyon TL destek olduklarını kaydetti. Genel Müdürlük olarak 4 bin 500’den fazla kadının istihdam edildiğini de sözlerine ekleyen Karacabey, orman yangınları ile mücadelede 3 bin kadın gönüllünün yer aldığını belirtti.

BAŞLANGIÇ SERMAYESİ OGM’DEN!

Orman varlıklarını koruyan, geliştiren ve bunu yaparken orman köylüsünün refahını da artırmak için çalışan OGM, ORKÖY kapsamında geliştirilen mikro krediler ile orman köylüsü kadınlara destek olmaya devam ediyor. 2010 yılında başlatılan proje ile bugüne kadar 1.095 kadına destek verdiklerini belirten Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Küçük bir başlangıç sermayesine ihtiyacı olan, dar gelirli orman köylüsü kadınlara imkân sağlamak ve onların ev ekonomisine katkıda bulunmalarını teşvik etmek amacıyla mikro kredi projemizi başlattık. 11 yıldır devam eden proje kapsamında binden fazla kadına 8.5 milyon TL destek olduk. Bugüne kadarki mikro kredi desteklerini; şal dokuma, çömlek yapımı, yayık ve süt sağım makinası, bez bebek yapımı, köy tavukçuluğu, üzüm sıkma makinası, ipek böcekçiliği ve bakır işlemeciliği gibi girişimler için sağladık” dedi.

Dünya Kadınlar Günü kapsamında yazılı bir açıklama yapan Karacabey, “Genel Müdürlüğümüzde istihdam edilen 4 bin 552 kadın personelimizle birlikte daha yeşil bir Türkiye için üretiyor, yeşil vatan için birlikte savaşıyoruz. Ayrıca orman yangınlarıyla mücadele açısından oluşturduğumuz gönüllülük sisteminde bugün 66 bin 707 kişi yer alıyor. Bunların 3 bin 12’sini kadın gönüllülerimiz oluşturuyor” diye belirtti.