İzmir’de suya yüzde 30 zam geldi!

İZSU Genel Müdürlüğü Olağanüstü Genel Kurulu, Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında yapıldı. Yeni su tarifelerinin maliyet artışları nedeniyle güncellendiği bildirilerek yeni tarife düzenlemesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin onayına sunuldu. AK Parti ve MHP grubunun ret oylarına karşılık oy çokluğu ile geçen yeni tarifeye göre, artış oranı bazı abone türleri hariç yüzde 30 oldu. Özellikle sosyal yardım kapsamındaki dar gelirli aileler, şehit aileleri ve gazilere belirlenecek oranda “insani su kullanım hakkı” çerçevesinde ücretsiz su verilmesine ilişkin düzenleme getirildi. Ayrıca bu grubun yer aldığı tarifenin ilk kademesine zam yapılmayacak. İZSU, konut dışı aboneliklerde 0-10 metreküp arasındaki tüketimi kapsayan birinci kademeye zam yapmayarak küçük esnafın desteklenmesini sağlayacak. Tarım ve hayvancılığı desteklemek adına köylerdeki ilk kademe miktarı 0-10 metreküpten 0-20 metreküpe yükselecek. Yeni tarife, mart ayından itibaren geçerli olacak. Mart ayından sonra her ay su tarifeleri ÜFE’ye göre şekillenecek, ÜFE’deki artış su tarifelerine de yansıyacak. Mart ayından itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre, halihazırda 7,56 lira olan 1 metreküp su ve atık su satış fiyatı konutta 10 metreküpe kadar 9,83, 11-20 metreküp arası 11,70, “21 metreküp” ve üzeri kullanımlarda ise 21,89 olarak uygulanacak. Konut dışı aboneliklerde ise kademeli tarife sistemine geçilerek, birinci kademe tarifede herhangi bir fiyat artışı uygulanmayacak.