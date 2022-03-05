Fiyat farkı 4 katı geçti! Marketlerde flaş gelişme!

Şubat ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 306.29 ile kabakta olduğunu belirten Bayraktar, fiyat değişimlerini şöyle değerlendirdi: “Kabak 4.1 kat, elma 3.9 kat, maydanoz 3.6 kat, kuru soğan 3.4 kat, domates 3.3 kat, limon ve ıspanak 3.2 kat, portakal, kuru fasulye, sivri biber ve salatalık 3.1 kat, yeşil mercimek ve nohut 3 kat fazlaya tüketiciye satıldı. Yaptığımız tespitlere göre, şubat ayında fiyatı en fazla artan ürün, marketlerde karnabahar, üreticilerde marul olurken, marketlerde ve üreticide fiyatı en fazla düşen ürün maydanoz oldu.”

Alternatif pazar çağrısı

Bayraktar, pandemi koşullarının devam ettiği bu dönemde Rusya ile Ukrayna arasındaki krize de dikkat çekerek, yükselen dünya fiyatlarından yapılan tarımsal ürün ithalatının gıda enflasyonunu da artırdığını dile getirdi. Şemsi Bayraktar, üretici maliyetlerindeki hızlı artışa vurgu yaparken, tarımda milli seferberlik ilan edilerek ekilmedik arazi bırakmamak üzere çalışılması gerektiğini ifade etti.

Bayraktar, mevcutta yaş sebze ve meyve üretici fiyatlarının Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz nedeniyle olumsuz yönde etkilendiğini belirterek, “Yaş sebze ve meyve fiyatlarında düşüş yüzde 50’lere vardı. Fiyat düşüşlerinde, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle önemli ihracat merkezimiz olan bu ülkelere ürün gönderilememesi etkili oldu. Yaş sebze ve meyve ihracatının düşmesi üretimimizi düşürür. Acil olarak alternatif pazarlara yönelmeli, ihracatın açılması için gereken tedbirler alınmalıdır” diye konuştu. (Milliyet)