ABD Merkez Bankası (Fed) Toplantısı bu akşam saatlerinde gerçekleştirilecek. Küresel piyasaların hgözü kulağı FED’in faiz kararında olacak. Fed'in nasıl bir para politikası izleyeceği merak edilirken kripto para piyasalarında yatırımcı özellikle FED’in faiz kararının Bitcoin’i etkileyip etkilemeyeceğini merak ediyor. Peki, FED’in faiz artışı Bitcoin’i etkiler mi? Fed faiz kararı için beklentiler ne? İşte detaylar…

Fed toplantısı ile açıklanacak faiz kararı küresel piyasalarda merakla bekleniyor. Mart ayı içerisinde belirlenecek olan yılın ikinci Fed faiz kararı için beklentiler faiz artırımı olması yönünde. Karar, bugün (16 Mart'ta) Türkiye saati ile 21.00'de açıklanacak.

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD'deki yüksek enflasyonu, Ukrayna'daki savaşın oluşturduğu yeni riskler karşısında değerlendirerek, Fed'in Mart'ta yapılacak toplantısında faiz oranlarını "dikkatlice" yükseltmeye başlayacağını, ancak enflasyonun beklenen süre içerisinde düşmemesi durumunda daha agresif hamlelerde bulunmaya hazır olacağını söylemişti.

FED FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİLER NE?

Ekonomistlere göre, FED’in bu toplantıda 2018'den bu yana ilk kez faiz artışına gitmesi bekliyor. Faiz artışının 25 baz puan olacağı düşünülüyor.

FED’İN FAİZ ARTIŞI BİTCOİN’İ ETKİLER Mİ?

Ekonomist Beste Naz Süllü yaptığı değerlendirmede: "2018 yılından bu yana Fed’in ilk kez bugünkü toplantısında faiz artırması bekleniyor. Beklentiler, yüzde 96 olasılıkla 25 bp faiz artırımı yönünde olurken, benim halen daha üzerinde durduğum ve kuyruk riski (tail risk) olarak gördüğüm 50bp faiz artırımı ise yüzde 4 olasılıkla fiyatlanıyor. ABD’de artan enflasyon karşısında Powell ve Biden yönetimine çok sert tepkiler var. İlk kez Fed yapılan bu kadar hatalı yönlendirmelerden sonra sahnede olacak. Bu nedenle attığı taşın ürküttüğü kuşa değmesi gerekir. Zira Fed’in 25 bp faiz artıması + şahin tonlamalı projeksiyon + şahin Powell piyasada volatil hareket yaratır fakat yönde belirleyici olmaz. Bu nedenle 25 bp faizlerin artırıldığı ve şahin tonun korunduğu Fed fiyatların bir süre sonra Fed öncesi yerlerine gelmesine neden olabilir. Stablecoin para girişi ve var olan stablecoinlerin Bitcoin’e dönüş hızlarına bakıldığında halen daha yeni bir yükseliş trendine hazır olmaktan ziyade yine yatay 38.000-43.500$ geniş yatay bandını koruyacağı benziyor. Fakat diğer tarafta da cüzdanında 100 ve üzeri BTC bulunan hesapların da yüklü Bitcoin alımı yapmalarını da yakinen takip ediyoruz. Bitcoin 45.000$ seviyesini yukarı yönde kırmadığı sürece de halen daha yatay kalmaya devam eder fakat geri çekilmeler yeni alımlarla kısa süreli kalabilir ve Bitcoin bu bant içinde yükseliş sergileyebilir." dedi.