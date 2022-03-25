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    EkonomiEv ve araba sahibi olanlara kötü haber! Yüzde 50 zam geldi! 2 bin lira...
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    Ev ve araba sahibi olanlara kötü haber! Yüzde 50 zam geldi! 2 bin lira...

    Evi ve arabası olan milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Ev ve arabası olan milyonlara kötü haber geldi. Kasko fiyatlarına yüzde 50 zam geldi. Araba ve konut sigortası fiyatları fırladı Kaza, yangın gibi çeşitli durumlarda mal sahibinin zararını karşılamaya yarayan Kara Taşıtları Sigortası (Kasko) ve konut sigortasının fiyatları, son aylarda adeta fırladı. Şirketler arasında 2 bin liradan fazla farklar görülebilir. Araç değerleri de kasko fiyatlarını etkiliyor. Son dönemde sık zamlar sebebiyle sektörde, bütün sigorta kalemlerinde, aynı firma aynı ürün için 24 saatte bile fiyat artırabiliyor. İşte evi ve arabası olan milyonları ilgilendiren kasko fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...

    25.03.2022 - 15:38 |
    Ev ve araba sahibi olanlara kötü haber! Yüzde 50 zam geldi! 2 bin lira...

    Fiyatlardaki artış, geçen yıla göre kaskoda yüzde 50'yi, konutta yüzde 300'ü buldu. Astronomik artışın sebepleri tartışılırken, Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Ayhan Çalık neden artış olduğunu açıkladı. Çalık "Kaskonun arkasında çok ciddi bir hesap var. Her arabanın ve her şoförün kaza istatistiği tutuluyor. Bunlar üzerinden hesap yapılıyor. Son dönemde artan parça fiyatları ve işçilik de sigorta fiyatlarına yansıyor. Daha önce kaza yapmamış, indirimleri devam eden kişilerin kaskosu çok artmadı. Kaza sayısı yüksek, 'riskli sürücü' dediğimiz kişilerin kasko fiyatı artmış durumda" değerlendirmesinde bulundu.

    ARAÇ DEĞERLERİ DE ETKİLİ

    Türkiye gazetesinden yer alan habere göre iki ayrı sigorta şirketinin aynı araç ve aynı şoför için farklı kasko fiyatı vermesiyle ilgili de konuşan Çalık "On binlerce bayi, yetkili servis veya özel servisle yapılmış anlaşmalar var. Her sigorta şirketinin farklı avantajlı veya dezavantajlı anlaşmaları bulunuyor. Yani yüksek fiyatlarla anlaşma yapmış şirketler, yüksek fiyat çıkarabilir. Yine bazı şirketler herhangi bir markada veya segmentte daha fazla zarar etmiştir. Bu zararı çıkarabilmek için fiyatını artırmak zorundadır. Tam tersi durumda yani az kaza ve yüksek karlılık halinde, o segmentte fiyatı aşağı çekmiştir. Sigorta sektöründe en önemli gider kaleminin de hasarlara ödenen paralar olduğunu düşünürsek, bunlar ciddi etken. Bu sebeple şirketler arasında 2 bin liradan fazla farklar görülebilir. Araç değerleri de kasko fiyatlarını etkiliyor" diye konuştu.

    FİYATLAR KARŞILAŞTIRILMALI

    Kasko yaptırırken nelere dikkat etmek gerektiğini anlatan Çalık "Kaskonun içinde mali mesuliyet, ferdi sigorta, hastane giderleri, destek hizmetleri, ikame araç, ayrıca deprem, yangın, yıldırım gibi birçok teminat var. Bu unsurların dahil olma durumuna göre fiyatları karşılaştırın" tavsiyelerinde bulundu. Konut sigortalarındaki fiyat artışıyla ilgili de konuşan Çalık, "Hem evlerin hem de evdeki eşyaların değeri arttı. Geçen sene 50 bin liralık ev eşyası varken, bu sene 150 bin liraya çıktıysa, 50 bin lira ödenen prim ile 150 bin lira için ödenen prim üç kat değişir" dedi. Öte yandan, zorunlu trafik sigortasında tavan prim 1 Şubat'tan itibaren yüzde 20 oranında artırılmıştı. Yine aynı tarihten itibaren azami prim tutarları, aylık yüzde 1,5 artırılabiliyor. Son dönemde sık zamlar sebebiyle sektörde, bütün sigorta kalemlerinde, aynı firma aynı ürün için 24 saatte bile fiyat artırabiliyor.

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