Ev alacaklara güzel haber! Flaş adım, değişiyor, 150 metrekare...

Ev fiyatları düşüyor. Gayrimenkul sektörünü çok yakından ilgilendiren değişiklik için harekete geçildi. Gıda ürünlerinde yüzde 8 KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesinin ardından sıra diğer sektörlere geldi. Eğitim ve sağlık hizmetlerinde yüzde 8, konutta 150 metrekarenin üzeri konutta yüzde 18 KDV uygulanıyor. Bu KDV oranlarının indirilmesi planlanıyor.

KAYIT DIŞI AZALACAK

KDV düzenlemesi için çalışan Gelir İdaresi Başkanlığı, odalar ve sektör temsilcileriyle toplantılar düzenlerken, KDV’de de sadeleşmeye gidildi. KDV’deki sadeleşmeyle birlikte reel sektörün işleri kolaylaşacak, reel sektörün dinamizmi ve rekabet gücü artacak. Yatırım ortamı iyileşecek, kayıt dışı azalacak. Edinilen bilgilere göre, özel eğitim, özel sağlık hizmeti gibi sektörlerde de KDV oranlarında düzenleme öngörülüyor. Eğitim ve sağlık hizmetlerinde mevcutta yüzde 8 KDV uygulanıyor.

KONUTTA SEMTE GÖRE DÜZENLEME

Yapılacak çalışmayla gıdada olduğu gibi benzer bir oranda indirim yapılması planlanıyor. Kovid-19 salgını nedeniyle veliler ve okulların üzerindeki maliyetleri azaltmak amacıyla eğitim ücretlerine uygulanan KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmişti. Konutlarda da farklı KDV oranları uygulanıyor.

150 metrekareye kadar olan evlerde KDV yüzde 1 olurken, 150 metrekarenin üzerindeki yüzde 18 KDV uygulanıyor. Kentsel dönüşüm, yapı kooperatifleri ve TOKİ’lerde KDV oranı yüzde 1. Bu oranlarda da düzenleme yapılıyor. Semte göre de KDV düzenlemesi planlanıyor.

Konut sektöründe KDV indirimi uygulanması ev fiyatların da düşmesini sağlayacak.

30 MİLYARLIK FERAGAT

Gıdada yapılan yüzde 7’lik bir indirimle devlet 2022 yılında KDV iadeleri de dahil olmak üzere 30 milyar TL feragat etti. KDV indirimleriyle doğrudan vatandaşın cebi rahatlarken, üretici ile ticaret yapanlar da nefes alacak. (Yeni Şafak)