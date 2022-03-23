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    EkonomiEt fiyatları ne kadar oldu? Kırmız et fiyatları kaç lira oldu? Et ve Süt Kurumu zam açıklaması!
    HaberlerEkonomi Haberleri Et fiyatları ne kadar oldu? Kırmız et fiyatları kaç lira oldu? Et ve Süt Kurumu zam açıklaması!
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    Et fiyatları ne kadar oldu? Kırmız et fiyatları kaç lira oldu? Et ve Süt Kurumu zam açıklaması!

    Tarım ve Orman Bakanlığı Et ve Süt Kurumu zammı ile ilgili açıklama yaptı. Kırmızı ve beyaz et ürünlerine yapılan zam ile ilgili yapılan açıklamada, etlerin piyasanın yüzde 15 altında satıldığı belirtildi. Peki, Et fiyatları ne kadar oldu? Kırmız et fiyatları kaç lira oldu? Et ve Süt Kurumu şubeleri nerede var? İşte Et ve Süt Kurumu zam açıklaması!

    23.03.2022 - 14:51 |
    Et fiyatları ne kadar oldu? Kırmız et fiyatları kaç lira oldu? Et ve Süt Kurumu zam açıklaması!

    Et ve Süt Kurumu et fiyatlarına dün zam yapmıştı. Bugün de Tarım ve orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu zammına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık yaptığı açıklamada, etlerin piyasanın yüzde 15 altında satıldığını belirtti. Peki, Et fiyatları ne kadar oldu? Kırmız et fiyatları kaç lira oldu? Et ve Süt Kurumu şubeleri nerede var? İşte Et ve Süt Kurumu zam açıklaması!

    Tarım ve Orman Bakanlığı Et ve Süt Kurumu’nun et fiyatlarına yaptığı zam ile ilgili açıklama yaptı.

    BAKANLIKTAN ET VE SÜT KURUMU ZAM AÇIKLAMASI

    Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

    “"Et ve Süt Kurumu (ESK) satış mağazalarında yıllık kıyma ve kuşbaşı eti satışı 6 bin tondur. Bu rakam Türkiye kırmızı et satışının yüzde birinin altındadır.

    Bu nedenle ESK'nın Türkiye genelindeki 18 satış mağazasında, nihai tüketiciye satılan ürünlerin fiyatlarında düzenlemeye gitmesi, kırmızı et piyasasını etkilememektedir.

    Yeni fiyat düzenlemesinden sonra, ESK mağazalarında tüketiciye ulaştırılan ürünler piyasanın yüzde 15 altında satılmaktadır.

    Böylece ESK kıymayı 83 TL'den, kuşbaşını 92 TL'den piyasa fiyatının altında satışa sunmaktadır.

    Hükümetimiz ve Bakanlığımız üreticimizin ve tüketicimizin yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye de devam edecektir."

    Et fiyatları ne kadar oldu Kırmız et fiyatları kaç lira oldu Et ve Süt Kurumu zam açıklaması

    ET VE SÜT KURUMU ET FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Et fiyatları ne kadar oldu Kırmız et fiyatları kaç lira oldu Et ve Süt Kurumu zam açıklaması

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