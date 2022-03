Son aylarda gıda ürünlerine gerlen zam ile ilgili hükümetin attığı KDV adımı temel ihtiyaç ürünlerinde indirim sağlamıştı. Ancak, yağ ve et gibi ürünlerde KDV indirimine rağmen ard arda zamlar yapıldı. Vatandaş, zincir marketler yerine devlet teşekkülleri olan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri ile Et ve Süt Kurumu’na yöneldi. Pek çok kişi ihtiyaçlarını karşılamak için fiyatları dikkatle takip ediyor. Ete gelen yüzde 33 zam sonrası özellikle Et ve Süt Kurumu fiyatları sıklıkla araştırılıyor. Peki, Et fiyatları ne kadar oldu? Et ve Süt Kurumu şubeleri nerede var? Et ve Süt Kurumu fiyat listesi!

Türkiye hayvancılığı ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunan 'Et ve Balık Kurumu', 2013 yılından itibaren 'Et ve Süt Kurumu' adıyla sektörde faaliyetlerini sürdürüyor. Piyasa fiyat istikrarının oluşmasına katkı sağlayan Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarına gelen yüzde 33 zamla birlikte sıklıkla araştırılıyor.

Kırmızı et fiyatları son bir ayda üç kez zam gördü. Bu dönemde dana etin kilosu yüzde 33 artışla 90 liradan 120 liraya çıktı. Et fiyatı kasap ve marketlerde değişiklik gösteriyor. Bazı marketlerin şarküteri reyonlarında dana etinde 145 liraya kadar etiketler var.

Temel gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesiyle birlikte ilk aşamada et fiyatlarında bir miktar düşüş yaşanmasına rağmen, gelen zamlar KDV indirimini boşa çıkardı. Et ve Süt Kurumu vatandaşın uygun fiyata ihtiyaçlarını karşıladığı yerlerden biri haline geldi. Et ve Balık Kurumu et fiyatları ile ürünlerinin fiyatları sıklıkla araştırılıyor.

