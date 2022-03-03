Enflasyon ne zaman açıklanacak, Şubat ayı enflasyon verileri saat kaçta belli olacak? TÜFE oranı açıklandı mı?

Şubat enflasyon rakamlarının açıklanacağı saat sorgulanmaya başlandı. Mart ayıyla birlikte gözler TÜİK’e çevrilmişti. Mart ayı kira artış oranı da açıklamanın ardından belli olacak.

ŞUBAT ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şubat ayı enflasyon rakamları 3 Mart 2022 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.

2022 ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?

3 Mart Perşembe günü TUİK tarafından açıklanacak şubat ayına ait enflasyon yakından izlenecek. Ocak ayında yüzde 11.10 gelmiş yıllık enflasyon 48.69 seviyesine yükselmişti. Şubat ayı için piyasa beklentisi, aylık yüzde 4, yıllıkta yüzde 52 civarında.

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇTI?_

Açıklanan TÜFE rakamına göre şubat ayı kira artış oranı 22,58 olmuştu. Şubat ayı kira artış oranı ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Ocak ayı enflasyon oranı 3 Şubat Perşembe günü saat 10:00'da açıklandı.



TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %11,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %22,58 artış gerçekleşti.



Buna göre kira artış oranı %22,58 oldu.