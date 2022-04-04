Enflasyon ne zaman açıklanacak? Enflasyon farkı kaç olur? TÜİK Mart ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak!

TÜİK’in Mart ayı enflasyon rakamları milyonların gündeminde! Nisan ayının gelmesiyle birlikte gözler TÜİK tarafından açıklanacak 2022 yılı Mart ayı enflasyonuna çevrildi. Kira artış oranları ile memur zammında belirleyici olan enflasyon rakamları, her ayın başında açıklanıyor. Peki, 2022 Mart ayı enflasyon farkı ne oldu? Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte TÜİK enflasyon rakamları ile ilgili tahminler…

MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın 3'nde enflasyon rakamlarını açıklıyor. Ancak 3 Nisan pazar gününe denk geldiği için mart ayı verileri 4 Nisan Pazartesi günü saat 10'dan sonra açıklanacak.

2022 ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE OLMUŞTU?

TÜİK tarafından en son açıklanan şubat ayı enflasyon rakamları , tüketici fiyatları, şubatta aylık bazda yüzde 4,81 artarken; yıllık enflasyon yüzde 54,44 olmuştu.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI KAVCIOĞLU'NDAN ENFLASYON AÇIKLAMASI

TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu da, Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadele konusunda yürüttüğü çalışmalara değindi. Kavcıoğlu, enflasyonla mücadele konusunda etkin çalışmalar yürüttüklerini, ancak Döviz kurlarındaki oynaklığın giderilmesi ve enflasyonun düşmesi için Merkez Bankası’nın mücadelesine tüm kesimlerin destek vermesinin önemli olduğunu ifade etti. Türkiye ekonomi modelinin yatırım, üretim ve ihracat odaklı olduğunu, Merkez Bankası olarak bu modeli güçlendirmek için çok önemli finansal enstrümanlar geliştirdiklerini dile getiren Kavcıoğlu, “Sürdürülebilir fiyat istikrarı cari denge ile sağlanabilecektir. Merkez Bankası olarak, yatırımı, üretimi ve ihracatı desteklemek, kapasite kullanım oranlarını artırmak, ithal edilen ürünlerin Türkiye’de üretilmesini sağlamak için üzerimize düşen neyse onu yapıyor, iş dünyasının finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz” diye konuştu.