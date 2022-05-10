Emekli temmuz zammı! En düşük emekli maaşı artacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den sürpriz açıklama!

Çalışan ve emekliyi ilgilendiren düzenleme dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de bugün açıklamanın detaylarına ilişkin bilgi verdi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI?

Haziran ayı enflasyonunun 3 Temmuz'da açıklanmasının ardından durumun gözden geçirileceğini söyleyen Bilgin, “Hükümetimiz, çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalar yürütüyor. Gerçekleştireceğimiz düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü iyileştireceğiz. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin nasıl bir yol haritası izleneceğini belirleyeceğiz.” açıklaması yaptı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2500 LİRAYA YÜKSELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 Ocak ayında en düşük emekli maaşının 1500 liradan 2500 liraya çıkarıldığını açıklamıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Temmuz'da gelecek emekli zammı ile ilgili 1 Mayıs'ta açıklama yapacağının altını çizmişti, 1 Mayıs'ta beklenen açıklama bugün yapıldı. Bakan Bilgin emekli zammına ilişkin Temmuz ayına işaret etti.

“MUHTEMELEN 2750 İLE 3000 LİRA ARASINDA OLACAK”

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, CNN Türk ekranlarında kulis bilgileri değerlendirdi. Kaya emekli taban aylığının 2500 liranın üzerine çıkmasını beklendiğini ve muhtemelen 2750 ile 3000 lira arasında olacağını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında koordineli olarak çalışmaların yürütüldüğünü belirten Kaya, 1 Mayıs'ta Bakan Bilgin'in en düşük emekli maaşını duyurmuş olacağını ve Temmuz ayında da açıklanan rakamın hesaplara geçeceğini söyledi.

Kaya, emekli maaşlarına ilk 6 ayın enflasyon farkının zam olarak yansıtılacağını ancak bu zammın en düşük emekli maaşı olan 2500 lira üzerinden mi yoksa yeni açıklanacak en düşük emekli maaşı üzerinden mi yatırılacağına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

En düşük emekli maaşı alan kişilerin esas maaşları düşükse, emekli maaşlarına gelen zamlar ne zaman en düşük emekli maaşını yakalarsa o zaman maaşları yükseliş gösteriyor. Bu konu hakkında da müjdeyi Bakan Bilgin'in vereceği öne sürülüyor.