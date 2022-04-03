Elektrikle ilgili flaş karar! EPDK duyurdu, tarife değişti, aboneler artık...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK), 31 Mart 2022 tarihli ve 10892 sayılı kararı uyarınca; lisanssız elektrik üretim tesisi sahibi ticarethane aboneleri serbest tüketici olsa da olmasa da üreticilere ödenecek ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi bedeli için kademeli tarife esas alınacak. Uygulamada mahsuplaşmanın saatlik veya aylık olarak yapılması arasında da herhangi bir ayrım yapılmayacak.

Saatlik mahsuplaşmada tüketim üretimi geçerse; kademeli tarife, saatlik mahsuplaşma neticesinde elde edilen net tüketim değeri üzerinden uygulanacak.

Aylık mahsuplaşma kapsamındaki tesislerde ise mahsuplaşılmamış ham tüketim değerleri esas alınarak, tüketiciler ve tedarikçiler için kademeli tarife kapsamında uygulama yapılacak.