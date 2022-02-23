Elektrik fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Yeni tarife geliyor, faturalar değişiyor, yüzde 25...
Elektrik fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme. Milyonlarca aboneyi yakından ilgilendiriyor. Yeni tarife geliyor. Faturalar değişiyor. Yüksek gelen elektrik faturalarından şikayet eden vatandaşların talepleri dikkate alındı. Elektrik faturaları ile ilgili art arda atımlar atılıyor. Elektrik faturalarında indirimli yeni tarife için çalışmalar sürüyor. Bu hafta tamamlanması beklenen çalışmalarla ticarethane abonelerinin faturalarında yüzde 25'e varan indirim planlanıyor. Konut aboneleri için ise halen aylık 210 kilovatsaat olan ilk kademeye yönelik bir adım atılarak yüzde 10 ile 15 arasında indirim yapılması öngörülüyor. İşte son dakika haberinin detayları...
Elektrikte yeni tarifenin önümüzdeki hafta başında açıklanması bekleniyor. 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak yeni tarifeyle ilgili nihai karar, kabine toplantısında verilecek.
Enerji yönetiminin sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, konut abonelerine uygulanan ilk kademe tarifede yüzde 10 ile 15 arasında indirim öngörülüyor.
ESNAFA YÜZDE 25'E YAKIN İNDİRİM
NTV'de yer alan habere göre; Ticarethane abonelerinin faturalarında ise yüzde 25'e yakın indirim planlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikte yeni tarife için sektör temsilcileriyle de bir araya gelerek çalışmaları sürdürüyor.
TİCARETHANELER İÇİN KADEMELİ TARİFE
Ticarethanelerde 2 lira 74 Kuruş, konutlarda ilk kademede 1 lira 37 Kuruş, ikinci kademe 2 lira 6 Kuruş olan elektrik birim maliyetini düşürmek için formüller değerlendiriliyor.
Ticarethane abonelerinin maliyetini düşürmek için kademeli tarifeye geçilecek. Ticarethane aboneleri için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıkladığı yüzde 25'lik indirime göre esnafın tarifesinde farklı indirim senaryoları üstünde duruluyor.
İndirim için doğrudan tarife rakamlarının düşürülmesi ya da KDV indirimi, üstünde durulan formüller arasında.
İndirim, açıklandığı gibi yüzde 25 oranında olursa esnafın elektrik birim maliyeti, 2 lira 6 kuruşluk konutların ikinci kademesine çekilmiş olacak.
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