Ekmek fiyatlarıyla ilgili flaş karar! Zam geldi, ramazan öncesi...
Ekmek fiyatlarına zam mı gelecek? Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyordu. Ekmek fiyatları ile ilgili o ilimizden yeni açıklama geldi. Fiyatlara zam yapıldı. Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından büyük ve küçük ekmeğe 1 TL zam yapıldığı bildirildi. İşte son dakika haberinin detayları...
30.03.2022 - 18:00 | | İHA
Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları tarafından yapılan açıklamada, 2 TL'ye 200 gram olarak satılan küçük ekmeğin gramının 220’ye çıkarılarak fiyatının 3 TL, 5 TL'den satılan 440 gram ev ekmeğinin ise gramajının sabit tutularak fiyatının 6 TL olarak belirlendiği açıklandı. Simidin ise 3 TL'den satılmaya devam edileceği öğrenildi.