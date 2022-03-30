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    EkonomiEkmek fiyatlarıyla ilgili flaş karar! Zam geldi, ramazan öncesi...
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    Ekmek fiyatlarıyla ilgili flaş karar! Zam geldi, ramazan öncesi...

    Ekmek fiyatlarına zam mı gelecek? Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyordu. Ekmek fiyatları ile ilgili o ilimizden yeni açıklama geldi. Fiyatlara zam yapıldı. Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından büyük ve küçük ekmeğe 1 TL zam yapıldığı bildirildi. İşte son dakika haberinin detayları...

    30.03.2022 - 18:00 | | İHA
    Ekmek fiyatlarıyla ilgili flaş karar! Zam geldi, ramazan öncesi...

    Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları tarafından yapılan açıklamada, 2 TL'ye 200 gram olarak satılan küçük ekmeğin gramının 220’ye çıkarılarak fiyatının 3 TL, 5 TL'den satılan 440 gram ev ekmeğinin ise gramajının sabit tutularak fiyatının 6 TL olarak belirlendiği açıklandı. Simidin ise 3 TL'den satılmaya devam edileceği öğrenildi.

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