Ekmek fiyatlarıyla ilgili flaş karar! Zam geldi, ramazan öncesi...

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları tarafından yapılan açıklamada, 2 TL'ye 200 gram olarak satılan küçük ekmeğin gramının 220’ye çıkarılarak fiyatının 3 TL, 5 TL'den satılan 440 gram ev ekmeğinin ise gramajının sabit tutularak fiyatının 6 TL olarak belirlendiği açıklandı. Simidin ise 3 TL'den satılmaya devam edileceği öğrenildi.