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    EkonomiEkmeğe zam geldi mi? Ankara’da ekmek ne kadar oldu?
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    Ekmeğe zam geldi mi? Ankara’da ekmek ne kadar oldu?

    Türkiye Fırıncılar Federasyonu açıkladı! Ankara’da ekmek fiyatlarına zam geldi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Türkiye'de ekmeğin kilogram fiyatının en fazla 15 lira olduğunu söyledi. Peki, Ekmeğe zam geldi mi? Ankara’da ekmek ne kadar oldu? Ankara halk ekmek fiyatları 2022!

    15.03.2022 - 14:34 |
    Ekmeğe zam geldi mi? Ankara’da ekmek ne kadar oldu?

    Ankara’da ekmeğe zam! Türkiye Fırıncılar Federasyonu Halil İbrahim Balcı açıkladı. Türkiye'de 200 kilogram ekmeğin fiyatı 15 lira olduğunu belirten Halil İbrahim Balcı, Ankara'da ekmeğin kilogram fiyatı 13 lira 75 kuruşa denk geldiğini ifade etti. Peki, Ekmeğe zam geldi mi? Ankara’da ekmek ne kadar oldu? Ankara halk ekmek fiyatları 2022!

    EKMEĞE ZAM GELDİ Mİ?

    Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Türkiye'de ekmeğin kilogram fiyatının en fazla 15 lira olduğunu söyledi.

    Türkiye'de 200 gram ekmeğin fiyatının azami 3 liraya karşılık geldiğine işaret eden Balcı, bunun bölgesel olarak değişebildiğini bildirdi.

    ANKARA’DA EKMEK NE KADAR OLDU?

    Balcı, Ankara'da ekmeğe zam yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

    "Ankara'da 200 gram ekmek fiyatı, yarından itibaren geçerli olmak üzere, 2,25 liradan 2,75 liraya yükseldi. Böylelikle Ankara'da ekmeğin kilogram fiyatı 13 lira 75 kuruşa denk geldi. Türkiye genelinde 200 gram ekmeğin azami fiyatının 3 lira olduğunu düşünürsek Ankara'da yapılan zamma rağmen ekmek fiyatı yüksek değil diyebiliriz."

    Öte yandan, Balcı, yeni tarifeyle Ankara'da 400 gram Ata ekmeğinin 5,5 liradan, 200 gram kepek ve tam buğday ekmeğinin 5 liradan satılacağını sözlerine ekledi.

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