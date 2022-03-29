Dolar fiyatları düşüşe geçti! Dolmabahçe'den çıkan karar piyasalara yaradı

Dolmabahçe'deki müzakerenin ardından Rusya heyetinden yapılan açıklamada "Görüşmeler yapıcı geçti, 2 konuda adım atıldı. Rusya Ukrayna'nın önerilerini değerlendirilecek, teklifler Putin'e sunulacak. Rusya, Ukrayna'ya yönelik çatışmayı azaltmak için iki adım atıyor" denildi.

BORSA İSTANBUL SIÇRADI

Taraflardan gelen olumlu açıklamalar piyasalara yaradı. Müzakere toplantısı esnasında 2.193 puan seviyelerinde seyreden Borsa İstanbul, taraflardan gelen yapıcı ve olumlu açıklamalarla 2.207 puana kadar yükseldi.

Görüşmelerden gelen olumlu haberlerin turizm ve havacılık şirketlerine yarayacağı beklentisiyle THY hisseleri yüzde 7,64, Pegasus ise yüzde 6,64 yükseliş sergiledi.

Rusya'da yatırımları bulunan şirketlerin hisseleri de olumlu açıklamaların etkisiyle yüzde 6 ila yüzde 10 yükseliş sergiledi. Rusya'da fabrikaları bulunan Anadolu Efes'in hisseleri yüzde 10 yükseliş sergiledi.

DOLAR, TL KARŞISINDA DEĞER KAYBEDİYOR

Müzakere esnasında 14.82 TL civarında seyreden dolar/TL kuru müzakere ardından 14.66 TL'ya kadar geriledi. Müzakere esnasında 16.36 TL olan Euro/TL kuru ise 16.15 TL'ye kadar geriledi.