Dolar fiyatları düşüşe geçti! Dolmabahçe'den çıkan karar piyasalara yaradı
Dolar fiyatlarında son dakika gelişmesi! Dolar düşüşe geçti. Dolmabahçe'de buluşan Ukrayna ve Rus müzakere heyetinden toplantının ardından gelen barışa dair mesajlar piyasalara yaradı. Borsa İstanbul'daki yükseliş yüzde 1.45'i aşarken, altın ve dolar değer kaybetti. Dolar/TL ise dün yüzde 0,1'lik düşüşle 14,8166'dan kapanmasının ardından bugün 14,8250 seviyelerinden güne başlamıştı. Haber akışı sonrası dolar kurunda da düşüşler hızlandı. Kur şu sıralarda yüzde 1’e yakın değer kaybederek 14,66 liradan alıcı ile buluşuyor. Euro/TL ise 16,29 seviyelerinden değerleniyor.
Dolmabahçe'deki müzakerenin ardından Rusya heyetinden yapılan açıklamada "Görüşmeler yapıcı geçti, 2 konuda adım atıldı. Rusya Ukrayna'nın önerilerini değerlendirilecek, teklifler Putin'e sunulacak. Rusya, Ukrayna'ya yönelik çatışmayı azaltmak için iki adım atıyor" denildi.
BORSA İSTANBUL SIÇRADI
Taraflardan gelen olumlu açıklamalar piyasalara yaradı. Müzakere toplantısı esnasında 2.193 puan seviyelerinde seyreden Borsa İstanbul, taraflardan gelen yapıcı ve olumlu açıklamalarla 2.207 puana kadar yükseldi.
Görüşmelerden gelen olumlu haberlerin turizm ve havacılık şirketlerine yarayacağı beklentisiyle THY hisseleri yüzde 7,64, Pegasus ise yüzde 6,64 yükseliş sergiledi.
Rusya'da yatırımları bulunan şirketlerin hisseleri de olumlu açıklamaların etkisiyle yüzde 6 ila yüzde 10 yükseliş sergiledi. Rusya'da fabrikaları bulunan Anadolu Efes'in hisseleri yüzde 10 yükseliş sergiledi.
DOLAR, TL KARŞISINDA DEĞER KAYBEDİYOR
Müzakere esnasında 14.82 TL civarında seyreden dolar/TL kuru müzakere ardından 14.66 TL'ya kadar geriledi. Müzakere esnasında 16.36 TL olan Euro/TL kuru ise 16.15 TL'ye kadar geriledi.