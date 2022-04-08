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    EkonomiDolar, euro, sterlin hesabı olanları ilgilendiriyor! Yeni karar Resmi Gazete'de yayınlandı...
    HaberlerEkonomi Haberleri Dolar, euro, sterlin hesabı olanları ilgilendiriyor! Yeni karar Resmi Gazete'de yayınlandı...
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    Dolar, euro, sterlin hesabı olanları ilgilendiriyor! Yeni karar Resmi Gazete'de yayınlandı...

    Kur korumalı mevduat sistemine dahil olacak şirket ve tüzel kişilikler için sınır tarih 31 Mart 2022 olarak belirlendi.

    08.04.2022 - 08:22 |
    Dolar, euro, sterlin hesabı olanları ilgilendiriyor! Yeni karar Resmi Gazete'de yayınlandı...

    Kur korumalı mevduat sistemine dahil olacak şirket ve tüzel kişilikler için sınır tarihin 31 Mart 2022 olarak belirlenmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Yurt içi yerleşik tüzel kişiler 31 Aralık 2021 ile 31 Mart 2022 tarihleri arasında herhangi bir tarihte bankalarda bulunan dolar, euro veya sterlin hesaplarını kur korumalı mevduat sistemine dahil edebilecek.

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