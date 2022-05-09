Doğal gaz ile ilgili son dakika gelişmesi! Türkiye'den peş peşe hamleler! Yeni rezerv ve depolama...

Keşfedilen Karadeniz gazının çıkarılması için çalışmalar hızla devam ederken, doğal gazda arz güvenliği için kilit olan depolama tesisleri için de farklı noktalarda mesai harcanıyor. Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi kapasite artırma çalışmalarında sona yaklaşıldı. Çalışmalar kapsamında açılan kuyuların ikisinde gaz yakma testi başarıyla tamamlandı. Yaz sezonunu boyunca Silivri’deki 18 kuyunun tamamında gaz akış testlerinin tamamlanması hedefleniyor.

SAROS FSRU PROJESİYLE TEDARİK ÇEŞİTLENECEK

Geçtiğimiz yıl devreye alınan ve Türkiye’nin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi Ertuğrul Gazi de bu yatırımlar arasında başı çekiyor. Hatay Dörtyol’da bulunan Ertuğrul Gazi’nin yanında bu yıl sonunda açılması planlanan Saros FSRU Projesi de doğal gaz giriş noktasının çeşitlendirilmesinde kritik rol oynayacak.

ENERJİNİN SİGORTASI DEPOLAMA TESİSLERİ

Doğal gaz girişlerinin yanında depolama yatırımlarına da devam ediliyor. Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisinde genişleme çalışmalarıyla 1,2 milyar metreküp kapasitenin, 2023’te 5,4 milyar metreküpe çıkması hedefleniyor. Tesisin 40 milyon metreküp olan günlük geri üretim kapasitesinin ise 80 milyon metreküpe çıkması planlanıyor. Türkiye’nin ilk yer altı doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi’nin de halihazırda 3,2 milyar metreküp depolama kapasitesi bulunuyor. Yaklaşık 4 yıl önce başlatılan genişleme çalışmalarında yeni yüzey tesislerine boru inşası, deniz platformların inşası ve kuyu sondajların yapılması yer alıyor.

18 KUYUDA SONDAJ

Silivri’de iki deniz platformunun inşası tamamlandı. Bu platformlar üzerinde her birinde 9 olmak üzere toplamda 18 kuyunun sondajı gerçekleşti. Bu kuyulardan ikisinde ise gaz akış (gaz yakma) testi başarıyla tamamlandı. Böylece genişleme çalışmalarında kritik bir viraj geçilmiş oldu. Çalışmalarla 28 milyon metreküp olan günlük geri üretim kapasitesi de 75 milyon metreküpe çıkacak. Mart 2022 sonu itibarıyla yüzde 60’ı tamamlanan projenin 2022 yılı içerisinde bitmesi hedefleniyor.

ARZ GÜVENLİĞİNİ PERÇİNLEYECEĞİZ

Silivri’deki çalışmaları yakından takip eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Ya keşif yapacaksınız ya da depoların sayısını artıracaksınız. Biz ikisini de yapacak güçteyiz. Karadeniz’deki gaz keşfimizin yanında depolama tesislerimizin de kapasitelerini artırıyoruz. İnşallah yıl sonunda hem Silivri’deki tesisimizin hem de Saros FSRU’nun açılışını gerçekleştireceğiz ve arz güvenliğimizi perçinleyeceğiz” dedi.

Testi yapılan iki kuyuda gaz üretebilir hale gelindiğini söyleyen Dönmez, “Yakma işlemi kuyuların üretime, hazır hale geldiğinin göstergesi. Yaz aylarının içinde bu 18 kuyunun tamamında gaz akış testi tamamlanacak” diye konuştu.

BÜYÜK BİR SERVETİN ÜZERİNDEYİZ

Karadeniz'de bulunan tarihi doğal gaz rezervine ilişkin Yıldırım, 'Bu daha başlangıç, arkası da gelecek. Büyük bir servetin üzerindeyiz ve Karadeniz'in sahili boyunca büyük enerji yataklarına sahibiz.' dedi.

Binali Yıldırım, Tunceli Öğretmenevi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, her şeyin değiştiğini ama muhalefetin değişmediğini ve ezberleri bozmadığını söyledi.

Karadeniz'de 540 milyar metreküp doğal gaz olduğunu söyleyen Yıldırım, şunları aktardı: "Bu daha başlangıç, arkası da gelecek. Karadeniz dünyanın ihtiyacını 45 yıl boyunca karşılayacak enerji stokuna sahip. Büyük bir servetin üzerindeyiz ve Karadeniz'in sahili boyunca büyük enerji yataklarına sahibiz. İşte bunlar Türkiye'nin gelecekteki mukayese üstünlüğüdür. Bunu bilenler, Türkiye'nin bu gücünü görenler, 'ne yapalım edelim de ülkeyi istikrarsız hale getirelim' bunun planlarını tek tek uygulamaya çalışıyorlar. Biz de 20 yıldır bu mücadeleyi beraber veriyoruz."

Türkiye'nin toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfettiği Karadeniz'de, Yavuz sondaj gemisi de mart sonunda ilk görevine başladı Böylece, üç dev sondaj gemisi Karadeniz gazının 2023'te kullanıma sunulması için eş zamanlı çalışacak. En büyük gaz keşfini gerçekleştiren Fatih, kuyu kazma görevini tamamlarken, kuyu tamamlama işlerinde Kanuni ve Yavuz gemileri yer alacak. Karadeniz'de en yüksek üretim seviyesine 2027-2028'de ulaşılması beklenirken, bu dönemde günlük 40 milyon metreküp, yıllık bazda ise yaklaşık 15 milyar metreküp gaz üretilmiş olacak.

540 milyar metreküplük rezerv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21 Ağustos 2020'de Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettiğini açıklamıştı. Söz konusu keşif, Türkiye'nin tarihindeki en büyük gaz keşfi olarak kayıtlara geçmişti.

Erdoğan, 17 Ekim 2020’de Tuna-1 kuyusunda saptanan 85 milyar metreküp artışla toplam rezerv miktarının 405 milyar metreküpe ulaştığını açıklamıştı. Karadeniz’deki gaz rezervi Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük keşfin ardından ise toplamda 540 milyar metreküpe ulaştı. (Yeni Şafak)