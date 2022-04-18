Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni atamalar yapıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül, Başkan Vekilliğine Mutalip Ünal, üyeliğine ise Yusuf Sünbül atandı.

Yapılan atamanın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 119'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.