°
Şehir seçiniz
    BİST2.4940.77EURO15.830.05USD14.650.15ALTIN928.11-0.11
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiCumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni atamalar yapıldı
    HaberlerEkonomi Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni atamalar yapıldı
    ABONE OL

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni atamalar yapıldı

    Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül, Başkan Vekilliğine Mutalip Ünal, üyeliğine Yusuf Sünbül atandı.

    18.04.2022 - 00:23 |
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni atamalar yapıldı

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül, Başkan Vekilliğine Mutalip Ünal, üyeliğine ise Yusuf Sünbül atandı.

    Yapılan atamanın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 119'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

    GÜNCEL HABERLER

    MSB paylaştı! Terör örgütüne ağır darbe: Tek tek parçalanıyor

    MSB paylaştı! Terör örgütüne ağır darbe: Tek tek parçalanıyor

    RTÜK 20 uzman yardımcısı alacak

    RTÜK 20 uzman yardımcısı alacak

    Bakan Soylu: AK Parti iktidara gelirken ana muhalefetin yaptığı gibi büyükelçilerin kapısında dolaşmadı

    Bakan Soylu: AK Parti iktidara gelirken ana muhalefetin yaptığı gibi büyükelçilerin kapısında dolaşmadı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MSB paylaştı! Terör örgütüne ağır darbe: Tek tek parçalanıyor

    MSB paylaştı! Terör örgütüne ağır darbe: Tek tek parçalanıyor

    Sıradaki Haber
    RTÜK 20 uzman yardımcısı alacak

    RTÜK 20 uzman yardımcısı alacak

    Sıradaki Haber
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni atamalar yapıldı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni atamalar yapıldı

    Sıradaki Haber
    ABD'de silahlı saldırı! Yaralılar var

    ABD'de silahlı saldırı! Yaralılar var

    Sıradaki Haber