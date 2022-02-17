Burdur TOKİ kura sonuçları! TOKİ Burdur Merkez Bozkurt isim sonuçları nasıl sorgulanır?

Burdur Merkez Bozkurt TOKİ kura sonuçları belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ, Burdur Merkez Bozkurt Mahallesi konut projesi kapsamında üretilecek 72 adet konut için hak sahibi belirleme kurası yapıldı. İşte Burdur TOKİ kura sonuçları

BURDUR TOKİ KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ tarafından Burdur Merkez Bozkurt Mahallesi'nde inşa edilecek 655 adet konuttan 72 adedi için bugün hak sahibi belirleme kurası gerçekleştirildi.

Proje kapsamında 13 adet 2+1, 59 adet 3+1 konutlar için heyecanın doruğa çıktığı kura çekiminde vatandaşlar ev sahibi oldu. Noter huzurunda canlı yayın ile gerçekleşen TOKİ Burdur Merkez Bozkurt kura çekimi canlı da takip edildi.

Kura sonuçları için TOKİ GOV TR adresine giriş yaptıklarında Kura Sonucu Sorgulama bölümünden sonuçları elde edebilecek.

Sonuçlar aynı zamanda e-Devlet sistemi üzerinden de sorgulanabilmektedir. Bunun için T.C kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yapmanız yeterli olacaktır.

Burdur Merkez TOKİ hak sahibi isim listesi ve kura sonuçları akşam saatlerinde TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak.