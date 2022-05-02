Ramazan Bayramı’nın başlamasıyla birlikte günlük ihtiyaçların karşılandığı AVM, fırınlar ve marketlerin açık olup olmadığı sabah saatlerinden itibaren pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Bugün fırınlar açık mı? Bayramda fırınlar açık mı? Bugün fırınlar çalışıyor mu? İşte detaylar…

BAYRAMDA FIRINLAR AÇIK MI?

Ramazan Bayramının ilk günü fırınlar genellikle kapalı oluyor. Ancak küçük fırınlar, mahallelerde yer alan küçük işletmelerin hizmet veriyor. Bayramda açık olup olmama durumu fırınların insiyatifine bırakılıyor. Genelde fırınlar bayramın ilk günü açık olmuyor.

Fırınlarda çalışan işçilerin bayram tatili yapabilmesi için bayramın 1. ve 2. günü fırınlarda ekmek çıkmıyor.