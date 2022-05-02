Bugün marketler açık mı? A101, Migros, BİM, ŞOK çalışıyor mu? Marketlerin bayram çalışma saatleri!

Ramazan Bayramı sabahında binlerce kişi marketlerin açık olup olmadığını araştırıyor. Bayramın ilk saatlerinden itibaren alışveriş yapmak ve eksiklerini tamamlamak isteyenler marketlerin çalışma saatlerini araştırıyor. 2, 3 ve 4 Mayıs'ta zincir marketlerin çalışıp çalışmadığı sıklıkla sorgulanıyor. Peki,

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Zincir marketlerin pek çoğu Ramazan Bayramın ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak. Zincir marketlerin açılış ve kapanış saatleri şubelere göre farklılık gösterebilir. Bazı marketlerin açılış saatleri bayramda 10:00 olarak belirtilmiştir. Zincir marketlerin bazı şubelerinde ise bayramın birinci günü kapalı olduğu ibaresi yer almaktadır. Ancak yerel marketler ve bakkallar çalışacak.

Marketler rutin olarak şu şekilde çalışıyor;

BİM açılış kapanış saatleri: 09:00-21:00

ŞOK çalışma saatleri: 09:00 - 21:00

A101 çalışma saatleri: 09.00 - 21:00.

Ancak zincir marketlerin açılış kapanış saatleri şubeden şubeye değişebilir.

BAYRAMDA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi zincir marketlerin Ramazan Bayramı açılış ve kapanış saatleri şu şekilde:

A101 BAYRAMDA AÇIK MI?

A101 marketleri bayramın ilk günü yani 2 Mayıs Pazartesi günü çalışmayacak. Bayramın 2. ve 3.günü olan 3 Mayıs Salı ve 4 Mayıs Çarşamba günleri 09.00 - 21.30 saat aralığında hizmet vermeye devam edecek.

BİM BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

BİM market zincirlerinin Ramazan Bayramının ilk günü kapalı olacağı tahmin ediliyor. 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde ise normal saatlerinde çalışmayı sürdürecek.

ŞOK RAMAZAN BAYRAMINDA AÇIK MI?

ŞOK marketlerin de BİM ve A101'de olduğu gibi bayramın ilk günü 2 Mayıs Pazartesi kapalı olması bekleniyor. Bayramın ikinci ve üçüncü günü ise 09.00 - 21.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

MİGROS BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Migros market zincirinin bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde normal çalışma saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor. Marketlerin çalışma saatleri bölgeye göre farklılık gösterebilmekte.