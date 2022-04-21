BMS Birleşik Metal San. ve Tic. A.Ş. (BMS Tel) halka arz ediliyor. Halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nca kabul edilen BMS Tel halka arz tarihi belli oldu. BMS TEL'in halka arzında 10.875.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilirken, halka açıklık oranı ise yüzde 29,77 olarak belirlendi. Peki, BMS tel halka arz ne zaman? BMS halka arz hisse fiyatı ne? BMS halka arz eşit mi, oransal mı? BMS halka arz hisse kodu BMSTL mi? BMS halka arz hangi banka üzerinden yapılacak? BMS halka arz fiyat aralığı ne? İşte detaylar…

BMS TEL HALKA ARZ NE ZAMAN?

BMS Birleşik Metal ve Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (BMS Tel) 21-22 Nisan 2022 tarihlerinde talep toplayacak.

BMS HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE?

BMS TEL'in halka arzında 10.875.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecek olup, halka açıklık oranı yüzde 29,77 olacak. Halka arz büyüklüğünün yüzde 25'i kadar bir fon fiyat istikrarı işlemleri için ayrılırken, BMS TEL'in borsada işlem görmesinden itibaren 1 ay boyunca fiyat istikrarı işlemleri uygulanacak.

BMS HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

BMS TEL'in halka arzında dağıtım yöntemi eşit dağıtım olarak belirlendi. İşte BMS Tel halka arz bilgileri:

Halka Arz Tarihi: 21-22 Nisan 2022

Halka Arz Fiyatı/Aralığı;: 17,50 TL

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay:10,875,000 Lot

Aracı Kurum: Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Bist Kodu: BMSTL

Başvuru Yerleri: Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşları.

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BMS TEL HAKKINDA

Temelleri 1968 yılına dayanan BMS TEL, Kocaeli Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde 20.000 m2 alan üzerinde Galvanizli Çelik Tel üretim tesisi yatırımı yaparak sanayiciliğe adım atmış ve üretim faaliyetlerine başlamıştır. 2012 ile 2017 yılları arasında tek üretim hattıyla yıllık ortalama 20.000 ton Galvanizli Çelik Tel üretimi yaparak sektörde kendine yer edinmiş ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 20’den fazla ülkeye ihracat yapar konuma gelmiştir. Uluslararası bir firma olma yolunda hızla ilerleyen BMS TEL, 2017 yılında 2. üretim hattını devreye almış, üretim kapasitesini yıllık yaklaşık 60.000 tona çıkartmıştır. Yeni üretim hattının sağladığı teknolojik avantajlar ve geliştirdiği know-how ile birlikte katma değerli ürünlere ağırlık veren BMS TEL, 2018 ve 2021 yılları arasında hız kesmeden faaliyetlerini sürdürmüş, Enerji, Tarım, İnşaat, Otomotiv gibi önemli sektörlere hammadde sağlayan, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika ülkeleri başta olmak üzere 45 ülkeye ihracat yapan, Türkiye’nin lider tel üreticilerinden biri haline gelmiştir.