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    Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin ne zaman yükselir?

    Kripto para piyasalarında deprem! Bitcoin'de düşüş yaşanıyor! Bitcoin son 10 ayda yüzde 50’den fazla değer kaybetti. Bitcoin'in değeri 32 bin dolar seviyelerinde işlem gürüyor. Bitcoin, geçen yıl Kasım ayındaki zirvesinden bu yana yüzde 50’den fazla değer kaybetti. Peki, Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin ne zaman yükselir? Bitcoin ne kadar oldu? İşte detaylar…

    09.05.2022 - 19:01 |
    Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin ne zaman yükselir?

    Bitcoin’de büyük düşüş! Bitcoin'in değeri 33 bin doların altına düştü. Dünyanın en büyük kripto para birimindeki aşağı yönlü hareketlilik devam ediyor. Bitcoin, geçen yıl Kasım ayındaki zirvesinden bu yana yüzde 50’den fazla değer kaybetti. Peki, Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin ne zaman yükselir? Bitcoin ne kadar oldu? İşte detaylar…

    BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

    Dijital varlıkların değerindeki düşüş, son günlerde dünya genelindeki borsaların da düşmesiyle ortaya çıktı. Bazı, Asya piyasaları Japonya'nın gösterge Nikkei endeksinin yaklaşık yüzde 2,5 düşmesiyle tekrar düşüşe geçti.

    BİTCOİN NE KADAR?

    Küresel hisse senedi piyasaları ile ABD borsalarında işlem gören teknoloji hisselerindeki gerilemeyle paralel hareket eden Bitcoin, 32 bin 800 dolar seviyelerine kadar geriledi.

    UZMANLAR: DÜŞÜŞ SÜREBİLİR

    Bloomberg’in aktardığı bir başka değerlendirmede ise Singapur merkezli yatırım şirketi Oanda’nın kıdemli bir piyasa analisti Jeffrey Halley, “Risk duyarlılığı düşmeye devam ederse, teknik tablolardaki durum Bitcoin’in 28 bin dolara ve ardından 20 bin dolara gidebileceğini gösteriyor” dedi.

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