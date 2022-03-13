Binlerce şirketin yeni yatırım üssü Türkiye mi oluyor? ABD harekete geçti

Ukrayna ve çoğunluğu Rusya’dan çıkacak 5 bin Amerikalı şirket yeni rota arıyor. Ve o rotada Türkiye’nin öne çıkabileceği belirtiliyor. Rusya Ukrayna savaşının ardından ticaret dengeleri küresel çapta değişmeye başladı. Alternatif rotalar aranıyor. Pek çok büyük Amerikan ve Avrupa şirketi özellikle Rusya’dan peyder pey çekiliyor. Edinilen bilgiye göre, bu şirketlerin yatırım için henüz somut adımları olmadı. Ama konunun Türkiye Amerikan iş konseyinin ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede de gündeme geldiği belirtiliyor. Türkiye Amerikan iş konseyi de bu konuyu ilgili bakanlıklara iletti.

Şimdi bu konuda bir çalışma yapılması bekleniyor pazar arayışında olan o şirketlerin hangi sektörde, nasıl yatırım planları var. Buna bakılacak.

Ve bu doğrultuda Türkiye Amerikan iş konseyinin ilgili bakanlıklarla görüşmeleri olması planlanıyor.

TÜRKİYE'YE GELİYOR

Hedefin ise etapta 5 bin şirketin yüzde 25'ini Türkiye’ye getirmek olduğu belirtiliyor. Tam da böyle bir dönemde Türkiye’ye ABD’den önemli bir ziyaret de olacak. ABD Ticaret Odasını temsilen kıdemli başkan yardımcı Myron Briiliant bu hafta TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun daveti ile Türkiye'ye geliyor.

Bir çalışma yemeği olacak. O yemekte ABD ile iş yapan Türk şirketleri ile Türkiye’de yerleşik ABD’li şirketlerin olması bekleniyor. İki ülkenin ticari ilişkileri nasıl geliştirilir bu da masada olacak. Ama temaslar bununla da sınırlı değil. Eğer bir değişiklik olmazsa ABD ticaret odası kıdemli başkan yardımcısı Brilliant Türkiye Amerikan İş Konseyi ile de 18 Mart'ta bir toplantı yapacak. (CNN Türk)