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    EkonomiBayramda ücretsiz olan köprüler! Bayramda köprüler ücretsiz mi 2022, hangi köprüler bayramda bedava, hangileri ücretli?
    HaberlerEkonomi Haberleri Bayramda ücretsiz olan köprüler! Bayramda köprüler ücretsiz mi 2022, hangi köprüler bayramda bedava, hangileri ücretli?
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    Bayramda ücretsiz olan köprüler! Bayramda köprüler ücretsiz mi 2022, hangi köprüler bayramda bedava, hangileri ücretli?

    Bayramda köprüler ücretsiz mi? sorusu yanıt buldu. Ramazan Bayramı süresince ücretsiz olarak geçilebilecek köprü ve otoyollar belirlendi. Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Peki, Bayramda hangi köprüler bedava, hangileri ücretli? Bayramda Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü) ve Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi? İşte Bayramda ücretsiz olan köprüler

    26.04.2022 - 08:27 |
    Bayramda ücretsiz olan köprüler! Bayramda köprüler ücretsiz mi 2022, hangi köprüler bayramda bedava, hangileri ücretli?

    Bayramda köprüler ücretsiz mi 2022? Ramazan Bayramı’nda ücretsiz olarak geçilebilecek köprü ve otoyollara ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 30 Mayıs saat 00.00'dan 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar, 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak. Karara göre, 2 Mayıs saat 00.00'dan 4 Mayıs saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve belediyelere bağlı birlik, müessese ve işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak. Peki, hangi köprüler bayramda bedava, hangileri ücretli olacak? İşte Bayramda ücretsiz olan köprüler 2022…

    Bayramda ücretsiz olan köprüler

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü 

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

    Hangi köprüler bayramda ücretli?

    Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)

    Osmangazi Köprüsü

     

     

     

     

     

     

     

     

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