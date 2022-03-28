°
Şehir seçiniz
    BİST2.1860.46EURO16.300.09USD14.850.15ALTIN919.98-1.49
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiBalık fiyatlarına zam gelecek! Avcılık yasağı fiyatlara yansıyacak
    HaberlerEkonomi Haberleri Balık fiyatlarına zam gelecek! Avcılık yasağı fiyatlara yansıyacak
    ABONE OL

    Balık fiyatlarına zam gelecek! Avcılık yasağı fiyatlara yansıyacak

    Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında her türlü balıkçılık faaliyetlerinin durdurulmasının ardından balık fiyatlarında artış yaşanması bekleniyor.

    28.03.2022 - 10:50 |
    Balık fiyatlarına zam gelecek! Avcılık yasağı fiyatlara yansıyacak

    Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Boğazı girişinde yaşanan mayın alarmı sonrası Karadeniz'de balık avcılığının durdurulduğunu açıklamıştı. Bu kararın fiyatları etkileyeceğini söyleyen Düzceli balıkçı Hülya Kılıç, "Bugünden itibaren fiyatlarda değişiklik illaki olacak. Zaten savaş sebebiyle fiyatlar bir hayli zorlaşmıştı. Ama bizler yine de idare etmeye çalışıyorduk. Şimdi Karadeniz'deki bu yeni gelişmeler dolayısıyla fiyatlar tabii ki de artacak. Çünkü balıkları başka yerlerden temin etmeye çalışacağız. Marmara ve Ege Denizi'nden çiftlik balıklarını tezgahlarımıza getireceğiz. Maalesef bu da fiyatlara yansıyacak. Burada denize çıkamayan Ege'ye ve Marmara Denizine hücum edecek. Orada da ne kadar yapabilecekler belli değil. Yani çok zorlaşacak, hayat zorlaşacak. İnşallah bu sorun çabuk halledilir. Şu anda tezgahlarda çok aşırı bir değişiklik yok. Fark muhakkak olacak ama abartılı olacağını düşünmüyorum. Sebze ve meyveye oranla yine en ucuz en doğal yemek balık" ifadelerini kullandı.

    Evini satan herkesi yakından ilgilendiriyor! Para ödeyecekler, 5 yıl detayı...
    İlgili Haber
    Evini satan herkesi yakından ilgilendiriyor! Para ödeyecekler, 5 yıl detayı...
    ‘Profesör doktor’ lakaplı otun fiyatı etle yarışıyor
    İlgili Haber
    ‘Profesör doktor’ lakaplı otun fiyatı etle yarışıyor
    SGK harekete geçti ve değişti! Çalışanları kapsayan kod detayına dikkat! Para alamıyorlar...
    İlgili Haber
    SGK harekete geçti ve değişti! Çalışanları kapsayan kod detayına dikkat! Para alamıyorlar...
    Sıfır araba ve ikinci el araba alacaklara kötü haber! Yeni zam dalgası! Böylesi görülmedi kriz...
    İlgili Haber
    Sıfır araba ve ikinci el araba alacaklara kötü haber! Yeni zam dalgası! Böylesi görülmedi kriz...

    GÜNCEL HABERLER

    Vaka haritası açıklandı! Zirveye çıktı

    Vaka haritası açıklandı! Zirveye çıktı

    Paralar iade ediliyor, dilekçe vermek yeterli! Milyonlarca kişi bilmeden ödüyor ama...

    Paralar iade ediliyor, dilekçe vermek yeterli! Milyonlarca kişi bilmeden ödüyor ama...

    Rus ordusu zor durumda! Ukrayna'dan bomba iddia geldi: Rusya Kiev'i alamayınca...

    Rus ordusu zor durumda! Ukrayna'dan bomba iddia geldi: Rusya Kiev'i alamayınca...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi 2022? Nisan semineri online mı, seminerler uzaktan olacak?

    Ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi 2022? Nisan semineri online mı, seminerler uzaktan olacak?

    Sıradaki Haber
    Vaka haritası açıklandı! Zirveye çıktı

    Vaka haritası açıklandı! Zirveye çıktı

    Sıradaki Haber
    Paralar iade ediliyor, dilekçe vermek yeterli! Milyonlarca kişi bilmeden ödüyor ama...

    Paralar iade ediliyor, dilekçe vermek yeterli! Milyonlarca kişi bilmeden ödüyor ama...

    Sıradaki Haber
    Rus ordusu zor durumda! Ukrayna'dan bomba iddia geldi: Rusya Kiev'i alamayınca...

    Rus ordusu zor durumda! Ukrayna'dan bomba iddia geldi: Rusya Kiev'i alamayınca...

    Sıradaki Haber