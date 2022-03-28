Bakan Nebati, KKTC'li mevkidaşı ile görüştü

Bakan Nebati, KKTC Maliye Bakanı Sunat Atun ve beraberindeki heyeti bakanlıkta kabul etti. Kabule ilişkin fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan Nebati, "KKTC Maliye Bakanı Sunat Atun ve değerli heyeti ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini artırmak amacıyla verimli bir görüşme gerçekleştirdik" ifadesini kullandı.