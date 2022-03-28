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    EkonomiBakan Nebati, KKTC'li mevkidaşı ile görüştü
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    Bakan Nebati, KKTC'li mevkidaşı ile görüştü

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Sunat Atun ile görüştü.

    28.03.2022 - 14:15 |
    Bakan Nebati, KKTC'li mevkidaşı ile görüştü

    Bakan Nebati, KKTC Maliye Bakanı Sunat Atun ve beraberindeki heyeti bakanlıkta kabul etti. Kabule ilişkin fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan Nebati, "KKTC Maliye Bakanı Sunat Atun ve değerli heyeti ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini artırmak amacıyla verimli bir görüşme gerçekleştirdik" ifadesini kullandı.

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