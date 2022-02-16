Bakan Nebati duyurdu! '1 Milyon İstihdam' projesine kayıtlar başladı

Bakan Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İstihdam odaklı büyümeyi hedeflediğimiz politikalarımız ile uyumlu '1 milyon istihdam' projemiz kapsamında işverenlerimiz, bilgi teknolojileri alanında ihtiyaç duyduğu insan kaynağına ulaşmak için projemize kaydolmaya başlamıştır.

Projeye kaydolarak istihdama katkı sağlayan işverenlerimize teşekkür eder, bu alanda kariyer sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlarımıza eğitim ve işe alım süreçlerinde başarılar dileriz" dedi.