AltÄ±n fiyatlarÄ±nda son dakika geliÅŸmesi, ve baÅŸladÄ± Ons altÄ±n, Ã§eyrek altÄ±n, gram altÄ±n...

AltÄ±n fiyatlarÄ± son 8 ayÄ±n zirvesini gÃ¶rdÃ¼kten sonra yeniden dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§ti. Rusya ve Ukrayna arasÄ±ndaki gerginliÄŸin artmasÄ±yla agresif bir ÅŸekilde yÃ¼kselen ons altÄ±n, Putinâ€™den gelen olumlu mesajlardan sonra Ã§ekilmeye baÅŸladÄ±. Ã–zellikle gram altÄ±n yaÅŸanan olaylardan sonra 808 lira ile 824 lira arasÄ±nda dalgalandÄ±. DÃ¼n 1879 dolar seviyesine kadar Ã§Ä±kan ons altÄ±n 1844 dolara kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼. Peki, bugÃ¼n Ã§eyrek ve gram altÄ±n fiyatlarÄ± ne kadar? Ä°ÅŸte gÃ¼ncel altÄ±n fiyatlarÄ±...

FEDâ€™Ä°N KRÄ°TÄ°K KARARLARI BEKLENÄ°YOR

YaÅŸanan olaylarÄ±n ardÄ±ndan piyasalar, Fedâ€™in 15-16 Mart tarihinde gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi Federal AÃ§Ä±k Piyasa Komitesi (FOMC) toplantÄ±sÄ±ndan Ã§Ä±kacak faiz artÄ±rÄ±m beklentisi 50 baz puana yÃ¼kseldi. Fedâ€™in para politikalarÄ±nÄ± sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rmasÄ± dÃ¼nyada dolarÄ±n gÃ¼Ã§lendirmesine neden olurken, altÄ±n fiyatlarÄ±nda negatif bir etki oluÅŸturmasÄ± bekleniyor.

ALTIN FÄ°YATLARINDA YÃœKSELÄ°ÅžE NEDEN OLAN 2 ETKEN

Ukrayna ve Rusya arasÄ±nda yaÅŸanan jeopolitik gerilim, enerji piyasalarÄ±ndaki oynaklÄ±ÄŸÄ± yÃ¼ksek tutarken, kÃ¼resel Ã§apta yÃ¼kselen enflasyon oranlarÄ± tedirginlik oluÅŸturuyor. Ukraynaâ€™da yaÅŸanan gerginlikle kÃ¼resel ekonominin kilit noktasÄ± olan hammadde fiyatlarÄ±nÄ± arttÄ±rmasÄ± ise zaten yÃ¼ksek seyreden enflasyonla mÃ¼cadele eden hÃ¼kÃ¼metler Ã¼zerinde baskÄ± oluÅŸturuyor.

YaÅŸanan geliÅŸmeler Avrupaâ€™yÄ± enerji krizine doÄŸru gÃ¶tÃ¼rÃ¼rken, enerji fiyatlarÄ±nda yaÅŸanan yÃ¼kseliÅŸle ABDâ€™de artan enflasyonun kontrol altÄ±n alÄ±nmasÄ± iÃ§in para politikasÄ±na yÃ¶nelik yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalar da altÄ±n fiyatÄ±nda yaÅŸanan yÃ¼kseliÅŸi yavaÅŸlatan geliÅŸmeler olarak karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kÄ±yor. YaÅŸanan geliÅŸmelere baÄŸlÄ± olarak, ons altÄ±nda fiyatÄ±nda geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l kasÄ±m ayÄ±nda test edilen 1880 dolarÄ±n Ã¼zerine geÃ§ilmesi durumunda yÃ¼kseliÅŸ kademeli olarak 1920 ve 1960 dolara doÄŸru devam edebilir.

ALTIN FÄ°YATLARI NE KADAR OLDU?Â

GRAM ALTIN

ALIÅž (TL) 10,27

SATIÅž (TL) 10,30

Ã‡EYREK ALTIN

ALIÅž (TL) 812,47

SATIÅž (TL) 812,58

ONS ALTIN

ALIÅž ($) 744

SATIÅž ($) 745

CUMHURÄ°YET ALTINIÂ Â

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ALIÅž 5.410,00 Â Â

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SATIÅž 5.492,00Â Â

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TAM ALTIN Â Â

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ALIÅž 5.386,06 Â Â

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SATIÅž 5.520,51Â Â

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YARIM ALTINÂ Â

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ALIÅž 2.603,26 Â Â

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SATIÅž 2.670,42Â

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