Altın Tasarruf Sistemi ile ilgili tüm merak edilenler! Bakanlık 10 soruyla açıkladı, örnek hesaplama yapıldı...

Bu anlaşmayı yapan her banka, kendi ağını oluşturan her banka veya şubelerinde teslim almayı tercih eden her banka sisteme dahil olmuş olacaktır. Yetkili banka ve kuyumcu bilgilerinin, hazırlanacak web sitesi üzerinden vatandaşlara duyurulması planlanmaktadır.