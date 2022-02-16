Altın Tasarruf Sistemi ile ilgili tüm merak edilenler! Bakanlık 10 soruyla açıkladı, örnek hesaplama yapıldı...

Bakanlıktan '10 Soruda Altın Tasarruf Sistemi' başlığıyla açıklama yapıldı. Vatandaşlar finansal sistem dışında tuttukları altınlarını sisteme nasıl dahil edecek? Hangi kanallarateslim edecek? Sisteme teslim ettikleri altınlarının değerlemesi nasıl yapılacak? Uygulama ne zaman başlayacak ve bir süre sınırı olacak mı? İşte Altın Tasarruf Sistemi ile ilgili tüm merak edilenler...