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    EkonomiBakan Dönmez'den 4'üncü sondaj gemisi müjdesi! Yola çıktı...
    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Dönmez'den 4'üncü sondaj gemisi müjdesi! Yola çıktı...
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    Bakan Dönmez'den 4'üncü sondaj gemisi müjdesi! Yola çıktı...

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "4 gözle Türkiye'ye doğru yola çıkan 4'üncü sondaj gemimizi bekliyoruz" dedi.

    07.03.2022 - 22:49 | | DHA
    Bakan Dönmez'den 4'üncü sondaj gemisi müjdesi! Yola çıktı...

    Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "4 bir tarafı denizlerle çevrili ülkemize 4 başı mamur bir sondaj filosu kazandırmak için işimize 4 elle sarıldık. Şimdi 4 gözle Türkiye'ye doğru yola çıkan 4'üncü sondaj gemimizi bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

    Bakan Dönmezden 4üncü sondaj gemisi müjdesi Yola çıktı...

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