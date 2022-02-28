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    EkonomiAylık 6 bin lira kazandırıyor! Muhtarlar bile bu işi yapıyor
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    Aylık 6 bin lira kazandırıyor! Muhtarlar bile bu işi yapıyor

    İstanbul Planlama Ajansı'nın(İPA) araştırmasına göre çiftçiliğin fazla gelir getirmediği dönemlerde köylerdeki muhtarlar da mevsimlik olarak atık kağıt toplamak için megakent İstanbul'a geliyor.

    28.02.2022 - 08:42 |
    Aylık 6 bin lira kazandırıyor! Muhtarlar bile bu işi yapıyor

    İPA’nın “Kentin Yükünü Sırtlananlar İstanbul’un Katı Atık Toplayıcıları Sorunlar ve Talepleri” araştırmasına göre megakentte günlük 18 bin ton evsel atık toplanıyor. Bu atıkların yüzde 90’ı düzenli depolama sahalarına gömülüyor, yüzde 4.3’ü kompost yapılıyor, yüzde 6’sı da geri dönüşüme kazandırılıyor.

    İstanbul'da evlerden çıkan atığın ayrıştırılması, toplanması ve geri dönüşüme dahil edilmesi süreçlerindeki en önemli aktörlerinden olan 15 bin “çekçekçi" bulunuyor. Türkiye’de ise sürekli veya dönemsel olarak atık toplayıcılığı yaparak geçimlerinin sağlamaya çalışan yaklaşık 500 bin kişi olduğu tahmin ediliyor.

    AYLIK 6 BİN LİRA KAZANÇ

    Rapora göre, bir atık toplayıcısı günde ortalama 100 kilogram atık topladığında aylık 3 - 6 bin TL arası kazanç sağlıyor. Ümraniye’de görüşülen bütün atık toplayıcılar, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşarken akrabalık ilişkileri üzerinden İstanbul’a gelerek atık toplamaya başlamış ve 3-22 yıl aralığında bu işi yapan kişilerden oluşuyor.

    MUHTARLAR BİLE...

    Raporda ayrıca atık toplayıcılığının çiftçilikten daha fazla gelir getirmesi nedeniyle köylerindeki muhtarlar dahil pek çok kişinin mevsimlik olarak atık toplamak için İstanbul’a geldikleri aktarıldı. Bu ailelerde büyüyen çocukların ise toplayıcılık yapabilecek fiziksel koşullara eriştiklerinde okulu bırakarak bu işe başlamalarının çok yaygın olduğu ifade edildi.

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