Araba alacak milyonarı kapsıyor! Yeni dönem resmen başladı! Kredi taksitiyle araba alacaklara fırsat! Sıfır-ikinci el araba...

Araba fiyatlarında yaşanan artıştan sonra sektörü durma noktasına getiren taşıt kredileriyle ilgili harekete geçildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) 120 bin TL olan kredi limitini 400 bin TL'ye çıkararak sektöre rahat bir nefes aldırdı.

400 bin TL ve altında olan kredilerde vade ise 48 ay oldu. Fiyatı 400 bin ila 800 bin TL arasındaki otomobillerde kredi taksitleri 36 ay, 800 bin ila 1 milyon 200 bin TL arasında olanlarda 24 ay, 1 milyon 200 bin TL ila 2 milyon TL arasındakilerde ise 12 ay taksit uygulanacak.

İTHAL ARACA FREN

Değeri 400 bin TL ve altında olan taşıtlar için kredi tutarı yüzde 70'i aşamayacak. 400 bin TL ila 800 bin TL arasındaki taşıtlarda yüzde 50'yi, 800 bin TL ila 1 milyon 200 bin TL arasındakilerde yüzde 30'u 1 milyon 200 bin TL ila 2 milyon TL arasındakilerde yüzde 20'yi aşamayacak. İki milyon TL'nin üzerindekilerde ise sıfır olacak.

DAHA ÖNCE NASILDI?

Bireysel taşıt kredileriyle ilgili vade ve oran sınırlaması Temmuz 2021'de gelmişti. Buna göre fiyatı 120 bin TL ve altında olan taşıt alımında kredi vadesi 60 aydan 48 aya, 120 bin ile 300 bin TL arasındaki araçlarda 48 aydan 36 aya, 300 bin-750 bin TL'nin araçlarda ise vade sınırı 36 aydan 24 aya indirilmişti. (Feride Cem-Sabah)

Öte yandan ikinci el otomobil alım-satımı son günlerde yeniden ivme kazandı. Araç satışının yanı sıra kiralama şirketlerinin rezervasyonları da şimdiden dolmaya başladı. Uzmanlar, özellikle bahar aylarında bir artış yaşanması beklendiğini söyleyerek dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Otostat Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Alp Gülan ve Ankara Oto Galericiler Derneği Başkan Yardımcısı Hamza Avcı araç satın alacakları uyardı.

'MART AYINDAN SONRA İKİNCİ ELDE ARTIŞ OLACAK'

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bahar aylarının gelmesiyle otomobil sektöründe bir hareketlilik yaşanması bekleniyor. Bu hareketliliğin özellikle ikinci el otomobillerde olacağını dile getiren uzmanlar, araç kiralama sektöründe de ciddi bir artış yaşandığını vurguladı. Otostat Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Alp Gülan, mevsimsel olarak özellikle mart ayıyla birlikte ikincil el satışların kesinlikle artacağını ve bunun da sektördeki sirkülasyondan kaynaklandığını söyledi.

"İkinci el otomobilde fiyat düşer mi?" beklentisinin artık azaldığını, insanların bu dönemde tekrar alıma geçeceğinin altını çizen Gürman, kiralama trendinin de arttığını söyledi. Gülan, mart ayı ve sonrasının ikinci el otomobil sektörü için daha iyi geçeceğini çünkü artık şişmiş rakamların dengelendiğini hatırlattı.

'ARTIK HER SENE OLUYOR'

Özellikle bahar aylarında yaşanması beklenen artışın oldukça normal olduğunu söyleyen Ankara Oto Galericiler Derneği Başkan Yardımcısı Hamza Avcı, "Her sene bahar aylarında otomobil satışlarında bir hareketlilik oluyor, bu hareketliliğe bağlı olarak da fiyatlarda yukarı doğru bir tırmanış oluyor. Havalar ısındıkça otomobil alım talebi artıyor, bu yıl da artacak" dedi.

'KURUMSAL FİRMALAR TERCİH EDİLMELİ'

İkinci el otomobil alımında dikkat edilmesi gereken hususlara değinen Ziya Alp Gülan, araç satın alırken ekspertiz ofislerini tercih etmek gerektiğini ya da ikinci el otomobil satışı yapan kurumsal firmalardan satın almak gerektiğini söyledi.

Kurumsal firmaların uzatılmış garanti paketleriyle beraber araçlarını satışa sunduklarını, bir problem çıkarsa aracın sorumluluğunu üstlendiğini söyleyen Gülan, özellikle ikinci el otomobil satışı yapan kurumsal firmaların güvenilirliğine dikkat çekti. Gülan, müşterilerin mutlaka araç satın almadan önce ekspertiz ofisine gitmeleri gerektiğini ve TRAMER kayıtlarına baktırmanın çok önemli olduğunu iletti.

Ankara Oto Galericiler Derneği Başkan Yardımcısı Hamza Avcı, özetle TRAMER adı verilen sistemin hasar kaydı geçmişi olduğunu söyledi.

'ARAÇ DEĞERİNİN YÜZDE 10'UNU AŞMAMALI'

Bir aracın hasar geçmişi olup olmadığı, hasarın ne kadar olduğunu ortaya koyan bu sistemde hasar oranı yüksek olan araçların geçmişlerine dikkat etmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Avcı, hasar kaydı az olan araçların tercih edilmesinin daha doğru olduğunu söyledi.

Uzmanlara göre TRAMER tutarı atlanmaması gereken göstergelerden biri. Eğer TRAMER tutarı aracın ikinci el değerinin yüzde 10'unu aşıyorsa burada bir sıkıntı olabilir. O nedenle aracın lastiklerinden kaç kilometre yapıldığına kadar her bilgiyi detaylı şekilde incelemek gerekiyor.

'AIRBAG’LERİN YERİNE KAĞIT DOLDURUYORLAR'

Ziya Alp Gülan, bir aracın hasar aldığı anda herhangi bir bayi veya sigorta sisteminin dışında tamir ettirilmesinin TRAMER kayıtlarının dışında olmasının usule aykırı olduğunu söyledi. Bir aracın TRAMER kaydına işlenmesi için kayıtlı bir yerde tamir ettirmek gerektiğini vurgulayan Gülman, kötü niyetli kişilerin kayıtsız hasar tamiri yaparken airbag'lerin yerine kağıt doldurduğunu ve bu gibi durumların büyük sorunlara neden olduğunun altını çizdi.

SİGORTA KAYITLARINI KONTROL ETMEK İÇİN...

Bir müşterinin ikinci el araç satın alırken dikkat etmesi gereken bir başka hususun sigorta geçmişi olduğunu söyleyen Hamza Avcı da, "Bütün araçların sigorta geçmişlerinin kayıt altında tutulduğu bir sistem var. Müşteriler 5664’e mesaj atarak almayı planladıkları otomobille ilgili geçmiş bilgilere erişebilirler" bilgisini verdi.

'NOTERDEN BEYAN USULÜ ÇOK ÖNEMLİ'

Son olarak kilometre bilgisinde hileye başvuran satıcıların akıbetini değerlendiren Ziya Alp Gülan, bir aracın kilometre bilgisinin yanlış verilmesinin hapis cezası ile sonuçlandığını iletti.

Bu gibi durumların yaşanmaması için mutlaka otomobilin kilometresinin noterde işletilmesi gerektiğini vurgulayan Gülan, "Bir arabanın kilometresinin kayda geçmesi lazım çünkü sorun yaşanması durumunda bu arabanın takibi kolaylaşır" detayını paylaştı. Ziya Alp Gülan, noterde beyan usulünün çok önemli olduğunu ve otomobillerin alınıp satılırken kilometre kaydının tutulmasının usulsüzlüğün önüne geçecek bir çözüm olduğunu kaydetti. (Betül Yasemin Keskin-Milliyet)