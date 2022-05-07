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    EkonomiAnkara’da ekmeğe zam mı geldi? Ankara zamlı ekmek fiyatı…
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    Ankara’da ekmeğe zam mı geldi? Ankara zamlı ekmek fiyatı…

    ANKARA'da ekmek fiyatlarına Mart ayında gelen zammın ardından bir zam daha geldi. İşte Ankara’da zamlı ekmek fiyatı

    07.05.2022 - 14:15 |
    Ankara’da ekmeğe zam mı geldi? Ankara zamlı ekmek fiyatı…

    Artan maliyetler nedeniyle Ankara’da ekmeğe bir zam daha geldi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu tarafından yapılan yeni açıklamada 200 gram ekmeğin fiyatı 2,75 liradan 3 TL'ye yükseltildiği belirtildi. İşte Ankara zamlı ekmek fiyatı

    Mart ayında gelen zam ile 2,25 liradan satılan 200 gram ekmek 2,75 liraya yükselmişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ekmek'te ise 250 gram ekmek 2 TL'den satılıyor.

    Yeni fiyat tarifesinde ekmek fiyatları şu şekilde listelendi;

    Ankara’da ekmeğe zam mı geldi Ankara zamlı ekmek fiyatı…

     

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