Ankara’da ekmeğe zam mı geldi? Ankara zamlı ekmek fiyatı…

Artan maliyetler nedeniyle Ankara’da ekmeğe bir zam daha geldi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu tarafından yapılan yeni açıklamada 200 gram ekmeğin fiyatı 2,75 liradan 3 TL'ye yükseltildiği belirtildi. İşte Ankara zamlı ekmek fiyatı…

Mart ayında gelen zam ile 2,25 liradan satılan 200 gram ekmek 2,75 liraya yükselmişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ekmek'te ise 250 gram ekmek 2 TL'den satılıyor.

Yeni fiyat tarifesinde ekmek fiyatları şu şekilde listelendi;