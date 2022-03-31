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    EkonomiAltın fiyatlarında son dakika hareketi! Düşüş başladı, tarih verildi, yeniden yükselecek, gram altın 1.450 TL olacak
    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatlarında son dakika hareketi! Düşüş başladı, tarih verildi, yeniden yükselecek, gram altın 1.450 TL olacak
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    Altın fiyatlarında son dakika hareketi! Düşüş başladı, tarih verildi, yeniden yükselecek, gram altın 1.450 TL olacak

    Altın fiyatları son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Hem yatırım yapmayı planlayanlar hem de altın bozdurarak farklı yatırım araçlarına yönelmek isteyenler canlı altın fiyatlarını takip ediyor. Altın fiyatlarındaki son durum ve yeni tahminler altın yatırımlarına yön veriyor. Altın uzun süre yükseliş trendinde seyretti. Ancak altında düşüş eğilimi başladı. Altındaki aşağı yönlü hareket 'yatırım fırsatı' olarak değerlendiriliyor. Altın uzmanlarından peş peşe son dakika tahminleri geldi. Altında düşüş sürecek mi? Altına yatırım yapmayı düşünenlerin hızlı davranması gerekiyor. Çünkü altındaki düşüş kalıcı olmayacak. Daha çok uzun vadeli yatırımlarda tercih edilen altın artık orta ve kısa vadede de yatırımcısına kazanç vadediyor. Altın fiyatları ile ilgili gelen yeni tahminler yatırımcının fikrini değiştirecek. Gram altının 1450 TL'ye kadar yükseleceği öngörülüyor. Alım satım ve kar amacı güden vatandaşlar ise altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL, 31 Mart 2022 bugün cumhuriyet, yarım, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorularına yanıt arıyor. Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamlar takibi yapılabiliyor. İşte altın fiyatları son dakika canlı rakamlar....

    31.03.2022 - 14:17 |
    Altın fiyatlarında son dakika hareketi! Düşüş başladı, tarih verildi, yeniden yükselecek, gram altın 1.450 TL olacak

    Altın fiyatları son dakika hareketliliği ay sonu kapanışında kendisini gösteriyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere etkisiyle altın fiyatları üzerinde son dakika gelişmesi yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda zirvesini koruyan altın kuru ani düşüş etkisi piyasalara da olumlu yansıdı. Altın fiyatları düşüş eğilimindeyken yatırım yapmak isteyenler uzmanların yorumlarına kilitlendi. 

    Altın fiyatlarında son dakika hareketi Düşüş başladı, tarih verildi, yeniden yükselecek, gram altın 1.450 TL olacak

    BİR AY SONRA NE DEMEK İSTEDİĞİMİ ANLAYACAKSINIZ

    Yaptığı altın yorumları ile dikkat çeken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yeni açıklaması ile de gündem oluşturdu. Memiş gram altın fiyatının 1450 TL'ye kadar çıkacağını ifade ederek, “Düne kadar şöyle olacak böyle olacak deyip fiyatlarını artırdılar. Bugün görüşme oldu, barışacaklarmış diye fiyatları düşürdüler. Arkadaşlar manipülasyon piyasasındayız. İnsanlara al sat yaptırarak elindeki varlıkları alacaklar. 2020 yılından beri enflasyondan bahsediyoruz. 2023'e kadar enflasyon yıllar. Manipülasyonla insanlar günlük al sat yaptırılarak ellerindeki varlıklar alınıyor.  Siz kazandığınızı düşünürken onlar büyük kazanıyor. Bu bir aylık süreç içinde bankaların makas aralıklarını biliyorsunuz. Ekmek yedirmezler. Sermaye sahiplerinin kim olduğunu bilmiyorsunuz. Kısa vadeli al sattan mümkün olduğunca uzak durun. Her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirin. 1 ay sonraki senaryoları gördüğünüz zaman ne demek istediğimi net bir şekilde görebilirsiniz." diye konuştu. 

    Altın fiyatlarında son dakika hareketi Düşüş başladı, tarih verildi, yeniden yükselecek, gram altın 1.450 TL olacak

    GRAM ALTIN İÇİN ALIM FIRSATI VEREN SEVİYELER

    Fiyatların bir miktar daha geri çekilebileceğinin altını çizen İslam Memiş, “Fiyatlar çöktü, sert bir şekilde geriledi. Bir miktar daha bu gerileme devam edecektir. İlk kademeli alım yapacağınız gram altın seviyesi 880 lira. Ons altın 2 bin dolar seviyesini kırmışken 1880 dolara düşeceğini söylemek de her babayiğidin harcı değil. Gram altını kademeli alabilirim, bugün de olabilir 890'dan başlayarak alabilirim. 900 lira seviyesinin üzerinden almayın. Bugün kademeli alım yapan arkadaşlar bu olumlu rüzgârın geçici olacağını düşünmeli. Bu fiyatlar düşüş anlamında kalıcı olmayacaktır” dedi.

    “AMAÇ ENFLASYONU UNUTTURMAK”

    “Net bir şekilde söyleyeyim bu fiyatlar kalıcı değil, kademeli bir şekilde al” diyen İslam Memiş, “Bu yalancı bahar esintisi kalıcı değil. Kontrollü bir şekilde bu süreç devam edecek. Maksat insanlara enflasyonu unutturmak. İnsanlar önümüzdeki aylardan itibaren Merkez Bankalarının faiz artışlarına odaklanacaklar. Bakalım yatırımcılar bu kez tuzağa düşecek mi? Enflasyonun olduğu yerde altın ve gümüş kraldır arkadaşlar. Aldın aldın, almadın bekledin, hazır düşük fiyattan aldığını sattın, geçmiş olsun kardeşim” şeklinde değerlendirmede bulundu.

    Piyasalarda manipülasyonla köpük oluşturup patlattıklarını dile getiren İslam Memiş, “Yüksekten maliyet yapanlara gaza gelenlere geçmiş olsun. Ancak tabii ki kazanacaksınız. Neden, ne demiştik, bu sene sonunda gram altında 1450, gümüşün gram seviyesinde 20 lira. Problem yok beklemeye devam edin." diye konuştu.

    ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 31 MART 2022

    Kapalıçarşı'da canlı ve güncel rakamlar bilgisine ulaşanlar altın kurundaki son durumu merak ediyor.  Altın fiyatları 31 Mart Perşembe günü aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Peki 31 Mart 2022 Bugün cumhuriyet, yarım, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?  Merak edenler için güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosunu haberimizde derledik. İşte 31 Mart altın fiyatları..

    Altın  904 lira alış 909 lira satış fiyatı üzerinden liradan işlem görüyor.

    Altın fiyatlarında son dakika hareketi Düşüş başladı, tarih verildi, yeniden yükselecek, gram altın 1.450 TL olacak

    ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Çeyrek altın fiyatları saat 07.30'da kaydedilen verilere göre 1448 lira alış ve 1480 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

    SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

    905,70

    905,85

    Altın fiyatlarında son dakika hareketi Düşüş başladı, tarih verildi, yeniden yükselecek, gram altın 1.450 TL olacak

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.918,93

    1.919,93

    Altın fiyatlarında son dakika hareketi Düşüş başladı, tarih verildi, yeniden yükselecek, gram altın 1.450 TL olacak

    YARIM ALTIN FİYATI

    2.889,19

    2.962,12

    ZİYNET ALTINI FİYATI

    5.796,49

    5.906,12

    Altın fiyatlarında son dakika hareketi Düşüş başladı, tarih verildi, yeniden yükselecek, gram altın 1.450 TL olacak

    ATA ALTIN FİYATI

    5.924,05

    6.073,81

    Altın fiyatlarında son dakika hareketi Düşüş başladı, tarih verildi, yeniden yükselecek, gram altın 1.450 TL olacak

    22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

    821,18

    848,51

    14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

    496,57

    596,16

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